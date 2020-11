Avec ce second confinement, le tourisme connait un nouvel arrêt total de son activité.



Suivant les recommandations du Seto et les dates du confinement, TUI France suspend ses voyages à forfait jusqu’au 1er décembre 2020.



Pour accompagner et porter assistance à ses clients, TUI met en place une permanence téléphonique et mail trois après-midis par semaine dans les agences TUI. Les salariés en agence travailleront à tour de rôle.



Une décision difficile, alors que la filiale française comptait bien performer durant cette période.



" Les tours opérateurs s’étaient déjà préparés à réaliser un très faible chiffre d’affaires cet hiver. Chez TUI, nous espérions cependant réaliser au moins 10 à 20% de notre volume habituel, " a souligné Hans van de Velde, le PDG de TUI France.