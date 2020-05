TUI France : un PSE, condition préalable au soutien financier de TUI Group ?

Comme l'ensemble du secteur, l'activité de TUI France est au point mort.



Pour garder le cap, la filiale française de TUI Group attend des nouvelles de sa maison mère.



"D'ici le 15 ou le 20 mai nous serons fixés sur une aide ou non de notre actionnaire " affirme Lazare Razkallah, secrétaire du CSE (Comité social et économique) TUI France.



Reste que cette aide pourrait être soumise à une contrepartie, c'est en tout cas ce que craint le représentant du personnel.



"Certains bruits courent et il ne faudrait pas que l'actionnaire nous soutienne et demande d'un autre côté à TUI France de prendre des mesures qui pourraient toucher les effectifs. En bref que la Direction profite de l'occasion pour supprimer des postes.



L'urgence c'est d'attendre. Ce serait dommage de prendre des décisions précipitées alors que l'ensemble du marché est sinistré.Les cartes seront re-distribuées et il y aura sans doute des opportunités à saisir..." .



Pour rappel, TUI Group a obtenu un crédit de 1,8 milliard d'euros avec le soutien des pouvoirs publics allemands pour faire face à la crise liée à l'épidémie de Covid-19.