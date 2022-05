TV5Monde et TourMaG.com : un partenariat durable

J’ai d’ailleurs un petit coup de cœur pour le tout premier épisode , avec la présentation d’un refuge d’animaux au Canada que les touristes peuvent visiter. Au-delà des paysages sublimes, on sentait toute la sincérité et l’humanisme de ces gens et c’est ça qui fait vraiment la beauté du programme.C’est la même chose pour cet épisode sur la Réunion, côté océan, avec la préservation des tortues, qu’on suivait sur tout le parcours… De belles images, mais aussi et surtout, des actions inspirantes qui font chaud au cœur.C’est une vraie réussite et on en est très fiers. Après la diffusion sur TourMaG et sur notre site Voyage, les épisodes de Voyages Vert Vous sont diffusés sur les 8 chaînes régionales de TV5Monde et la chaîne thématique TV5Monde Style, soit 403 millions de foyers dans le monde !