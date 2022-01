Taux d'occupation 2021 : Marseille fait mieux qu'en 2020 mais moins bien qu'en 2019

En 2021, l’activité hôtelière de l’ensemble des catégories hôtelières progressent de plus de 10 points en termes de taux d’occupation, mais restent en deçà des performances de fréquentation de 2019.



Les résidences et la catégorie super-économique affichent un taux d’occupation qui excède les 60% en 2021, avec un delta de seulement 10 points par rapport à 2019.



La catégorie économique parvient à passer la barre des 50% de taux d’occupation en 2021.



Les catégories milieu de gamme et haut de gamme ont profité d’un très bel été et d’une activité économique plus importante depuis septembre 2021, pour rattraper les retards de performance du début d’année et approchent en fin d’année 2021, les 50% de taux d’occupation, contre moins de 30% à la mi-année.