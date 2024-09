Taux de change : le dollar reste fort en cette rentrée ! 🔑

Cet été, les marchés financiers, notamment les actions, ont été très agités, tandis que le marché des changes, sauf pour les paires en JPY, est resté plus stable. La situation économique se détériore, et les résultats des entreprises ont déçu, en grande partie à cause d'un ralentissement de la consommation.Doit-on s’inquiéter ? Pas vraiment. Malgré les discussions sur une possible récession, le scénario actuel reste celui d’un ralentissement progressif de l’économie, un "soft landing". Les marchés ont parfois mal interprété des données, provoquant des réactions excessives.Par exemple,due à l'ouragan Beryl, a causé une panique injustifiée. D’autres indicateurs sur le marché du travail étaient plus rassurants, mais peu ont pris le temps de les analyser. La Réserve Fédérale devrait bientôt abaisser ses taux, ce qui semble approprié dans le contexte actuel.En Angleterre, la Banque d’Angleterre a commencé à baisser ses taux comme prévu, mais il est peu probable qu’elle continue à chaque réunion, car l’inflation, surtout dans les services, reste un problème.En France, l’économie connaît aussi un ralentissement doux, mais l'incertitude politique pourrait freiner la croissance.La hausse du PIB au deuxième trimestre est principalement due à des événements exceptionnels comme les JO, tandis que les moteurs habituels de la croissance, comme l’investissement et la consommation, stagnent. Le marché de l'emploi est menacé, avec une baisse des embauches qui s'est accélérée en juin.La situation budgétaire compliquée annonce un ralentissement des dépenses publiques, surtout en 2025., et le pire pourrait encore être à venir.