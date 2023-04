Appli mobile TourMaG



Taux de change : mauvaise passe pour le dollar La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mercredi 12 Avril 2023

Le point économique l’enquête ADP sur l’emploi privé et les nouvelles offres d’emploi sont tous ressortis nettement inférieurs au consensus.



La seule bonne nouvelle est que les pressions inflationnistes commencent logiquement à s’atténuer (c’est attendu si la dynamique économique ralentit).



Sans surprise, ces mauvais chiffres ont alimenté les craintes de récession outre-Atlantique. Ils ont aussi modifié les attentes en termes de positionnement de la Réserve Fédérale américaine (Fed). Le prochain rendez-vous est fixé au mois de mai. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le marché des changes est partagé concernant l’issue de la réunion.



En se basant sur les contrats futures du marché monétaire, 50 % des investisseurs considèrent que



Pire : les investisseurs prévoient que le taux directeur de la Fed sera à 4,18% en décembre prochain. Cela signifie qu’ils considèrent que la banque centrale américaine n’aura pas d’autre choix que de baisser ses taux cette année (le taux directeur se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5%).



De notre point de vue, même si l’économie américaine montre des signes évidents de ralentissement, rien ne permet d’anticiper une récession et donc encore moins une baisse des taux directeurs afin de soutenir l’économie américaine. Comment savoir où sera l’économie américaine en fin d’année ?



L’absence de visibilité économique fait que les décisions des banques centrales sont désormais moins prévisibles (en théorie, cela induit plus de volatilité sur les monnaies). C’est le principal enseignement que nous retenons de la semaine dernière. La Banque de Réserve d’Australie devait augmenter son taux directeur de 25 points de base. Elle a finalement décidé d’opérer une pause de politique monétaire. A l’inverse, la banque centrale de Nouvelle Zélande a effectué une hausse plus importante que prévu des taux (50 points de base contre un consensus à 25 points de base).



On observe une divergence assez rare au niveau de la politique monétaire entre l’Australie et la Nouvelle Zélande. C’est un signal faible qui indique que d’autres banques centrales pourraient surprendre dans les mois à venir – en fonction de l’appréciation qu’elles auront de la dynamique de croissance et de la dynamique d’inflation. C’était plutôt une mauvaise semaine pour l’économie américaine (à l’exception du rapport sur l’emploi de vendredi dernier). L’indice ISM manufacturier, l’indice ISM non manufacturier (qui porte sur le secteur stratégique des services),La seule bonne nouvelle est que les(c’est attendu si la dynamique économique ralentit).Sans surprise, ces mauvais chiffres ont alimenté les craintes de récession outre-Atlantique. Ils ont aussi modifié les attentes en termes de positionnement de la Réserve Fédérale américaine (Fed). Le prochain rendez-vous est fixé au mois de mai. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le marché des changes est partagé concernant l’issue de la réunion.En se basant sur les contrats futures du marché monétaire, 50 % des investisseurs considèrent que la Fed va augmenter son taux directeur. Le reste anticipe qu’elle va effectuer une pause (ce qui constituerait un pivot par rapport à la politique monétaire jusqu’à présent suivie).Pire : les investisseurs prévoient que le taux directeur de la Fed sera à 4,18% en décembre prochain. Cela signifie qu’ils considèrent que(le taux directeur se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5%).De notre point de vue, même si l’économie américaine montre des signes évidents de ralentissement, rien ne permet d’anticiper une récession et donc encore moins une baisse des taux directeurs afin de soutenir l’économie américaine.L’fait que les décisions des banques centrales sont désormais moins prévisibles (en théorie, cela induit plus de volatilité sur les monnaies). C’est le principal enseignement que nous retenons de la semaine dernière.Elle a finalement décidé d’opérer une pause de politique monétaire. A l’inverse, la(50 points de base contre un consensus à 25 points de base).On observe une divergence assez rare au niveau de la politique monétaire entre l’Australie et la Nouvelle Zélande. C’est un signal faible qui indique que d’autres banques centrales pourraient surprendre dans les mois à venir – en fonction de l’appréciation qu’elles auront de la dynamique de croissance et de la dynamique d’inflation.



Le point technique La paire reste toujours sous les 1,10.



L’euro a bénéficié d’un contexte de marché favorable la semaine dernière compte tenu des anticipations sur le maintien du processus de durcissement monétaire de



Le dollar est également globalement faible en cette période (effet de saisonnalité). Mais, après la traditionnelle baisse du mois d’avril, un rattrapage a habituellement lieu en mai pour le dollar.



On peut raisonnablement douter que le mouvement haussier de l’EUR/USD observé récemment soit durable et l’EUR/USD manque encore de catalyseur pour réellement aller au-dessus des 1,10. L’EUR/USD a tenté de s’affranchir de la zone des 1,0930-35 sans réellement réussir.L’euro a bénéficié d’un contexte de marché favorable la semaine dernière compte tenu des anticipations sur le maintien du processus de durcissement monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) alors que la Fed pourrait enclencher une pause.Le dollar est également globalement faible en cette période (effet de saisonnalité). Mais, après la traditionnelle baisse du mois d’avril, un rattrapage a habituellement lieu en mai pour le dollar.On peut raisonnablement douter que le mouvement haussier de l’EUR/USD observé récemment soit durable et

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0811 1,0770 1,1077 1,1234 EUR/GBP 0,8690 0,8613 0,8920 0,8990 EUR/CAD 1,4500 1,4324 1,4879 1,464 EUR/JPY 141,30 138,90 144,56 147,00

Les annonces à suivre Il y a peu de chiffres importants attendus cette semaine.



L’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis au mois de mars devrait ressortir stable à 6% en variation annuelle, ce qui ne devrait pas beaucoup influencer le positionnement de la Fed à court terme.



La Banque du Canada (BoC) est la seule grande banque centrale à se réunir cette semaine ; mais elle devrait rester en mode pause.



Enfin, les opérateurs regarderont d’un œil l’indice des prix à la production au mois de mars aux Etats-Unis ce jeudi. Il s’agit d’une statistique intéressante pour les économistes car elle permet d’avoir une idée des pressions inflationnistes qui pourraient être répercutées sur les consommateurs à court terme.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 12/04 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la consommation (Mars) Le consensus des analystes prévoit un chiffre à 6% en rythme annuel (stable). Elevé 12/04 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Aucun changement de politique monétaire. Faible 12/04 20:00 Etats-Unis Compte-rendu de la réunion du FOMC L’enjeu est de savoir comment se profile la courbe d’évolution des taux dans un contexte incertain pour le secteur financier. Moyen 13/04 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la production (Mars) Précédent : -0,1% sur un mois. Moyen

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com





