Techno, produits : Visiteurs fait le plein de nouveautés (Vidéo)

Nous avons notamment des destinations atypiques telles que le Botswana, ou encore de nouveaux circuits en Immersion en petit groupe de 12 personnes, ou Exploration limité à 20 personnes avec des visites alternatives et des découvertes intimistes

Nous avons de belles augmentations des ventes sur le 'à la carte' et de plus en plus sur du circuit. C'est la bonne nouvelle nous avons des circuits qui partent et d'excellents retour

Les nouveautés ne manques pas chez Visiteurs.Nouveau site pro, nouvel outil pour les devis à la carte notamment sur l'Amérique du Nord mais également nouvelles destinations et nouveaux produits, les agences de voyages peuvent découvrir toutes ces nouveautés jusqu'au 31 mars 2022 sur le salon DITEX qui se tient à Marseille." souligne Laëtitia Auvray Commercial Sud-Est & Corse.Visiteurs constate une belle reprise : "s" ajoute Laëtitia Auvray.