"Nous lançons une marque les Voyages GEO by Visiteurs"

Avant 2019, Visiteurs représentait plus de 20 000 voyageurs et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires (dont 20 millions avec les groupes constitués) pour l'ensemble du groupe.



Une pandémie plus tard, un staff réduit de l'ordre de 30% et des réservations qui repartent doucement, le TO a décidé de repartir de l'avant.



Même si les revenus espérés en 2022 sont estimés à 10 millions de revenus pour 2022, contre 50 millions pour la marque Visiteurs en individuels. En novembre, les ventes ont atteint 30% de 20219.



Le voyagiste ne veut pas se laisser entraîner dans la sinistrose ambiante.



" Ces 4 dernières années, nous avons observé un glissement de la part de nos clients qui sont passés du premier prix vers des produits ayant une plus grande valeur ajoutée, " se félicite Armelle Le Scaon, la directrice de production.



Cette montée en gamme faite par les voyageurs est un signe pour les équipes de Visiteurs. Le tour-opérateur est tendance et possède une certaine image de marque.



Et c'est en s'appuyant sur ce doux constat, que le staff du voyagiste est allé taper à la porte d'un grand nom de la presse touristique mondiale.



" Nous avons beaucoup réfléchi pour faire évoluer notre offre. Durant cette période, nous avons pu échanger avec différentes personnes et parler de voyages.



Nous avons signé un gros partenariat qui commence aujourd'hui avec le magazine GEO, " annonce enthousiaste Patrice Arezina, le directeur commercial et marketing.