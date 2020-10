Tenerife : l’hôtel Riu Buenavista fait peau neuve

La zone extérieure de l’hôtel, qui descend jusqu’à la mer avec plusieurs niveaux de terrasses, possède plusieurs solariums et six nouvelles piscines, dont une exclusivement pour les adultes, une autre à débordement avec hamacs aquatiques, et deux pour les enfants, une avec des jeux et l’autre pour les bébés, toutes deux réunies dans une enceinte clôturée et proche du Club RiuLand.



Un nouveau bar de plage a été construit à proximité des piscines pour adultes, qui comptent également une zone Riu-Fit destinée aux activités sportives. Cette offre est complétée par une piste multisport et un espace de beach-volley.