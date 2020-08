Tentez l’expérience En Roue Libre

“Chut! Observez, contemplez, scrutez!”

Et vous les verrez peut-être, tous ces animaux qui font la richesse des parcs et forêts du Centre-Val de Loire ! Au printemps, rendez-vous dans le parc naturel régional de la Brenne pourmigrateurs avec un guide naturaliste, et vous le verrez peut-être, le balbuzard pêcheur ! A l’automne, ne manquez pas leen Sologne avec Sologne Nature Environnement ou en forêt de Chambord.La région offre aussi desDes jardins de châteaux bien entendu – et en matière de châteaux, il y a de quoi faire ! - mais aussi des jardins secrets, des jardins où il fait bon se promener, observer, sentir et écouter. Les jardins secrets du Berry sont un véritable havre de paix, et certains propriétaires proposent des ateliers DIY pour apprendre à tailler, jardiner, cueillir et reconnaître les plantes, comme par exemple le Prieuré d’Orsan. Vous avez besoin d’activité physique pour vous connecter à la nature, alors partezsur l’un des chemins de randonnée de la région. Le long de la Loire sur le GR3, le premier chemin de grande randonnée balisé en France, ou sur le GR de Pays du Val de Creuse long de 111km, qui traverse la vallée des peintres, le lac d’Eguzon et les villages pittoresques du Berry comme Gargilesse-Dampierre ou Argenton-sur-Creuse. Si George Sand en est tombée amoureuse, on comprend pourquoi !Suggestions de séjours clé en main : Détente, bien-être et oenotourisme ou Truffes et bonnes bouteilles