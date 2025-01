Des anciens de Terra Group lancent Terra Gaia

"Depuis 2020, nous avons traversé plusieurs crises, internes et externes : - un débat difficile sur la crise écologique et sur la nécessité et l’urgence, ou pas, de faire autrement, - la Covid qui a failli avoir raison de nous, et nous a obligés à explorer collectivement et individuellement d’autres horizons, - des désaccords internes et intenses sur nos communs et sur nos objectifs. Bref, nous en sommes sortis transformés. Et nous avons entamé notre déconstruction, puis notre reconstruction. Cela correspond également à un moment où une nouvelle génération a émergé, en accord avec ce principe: être durable et rentable, les deux à la fois, lucide quant au fait qu’il n’existe pas de mode d’emploi

Terra Gaïa rassemble 11 agences réceptives : Terra Gaia Africa, Terra Gaia Altiplano, Terra Gaia Argentina, Terra Gaia Australia, Terra Gaia Balka, Terra Gaïa Bolivia, Terra Gaia Chile, Terra Gaia Ecuador, Terra Gaia Morocco, Terra Gaïa Brazil et Terra Gaia Peru.Aux origines du groupement, il y a eu Terra Andina. Entre 1999 et 2005, des expéditions en 4x4 dans les Andes sont proposés aux voyageurs.Puis vint le temps de Terra Group de 2006-2019. Des expéditions 4×4 toujours, des transamerica et des caravanes de lamas puis, au gré des rencontres et des découvertes le spectre s'élargit : buggy, kayak, vélo, capoeira, vin, astronomie… en Afrique, en Australie, en Europe.", précise le communiqué.C'est ainsi que la structure souhaite désormais explorer la 3ème voie : celle du vivant. Fabrice Pawlak est le co-fondateur de Terra Group et associé de Terra Gaïa.