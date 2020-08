Thaïlande : Emirates reprend ses vols Dubaï-Bangkok à partir du 1er septembre 2020

"Par ailleurs, les clients de la Première Classe et de la Classe Affaires peuvent profiter du service gratuit de voiture avec chauffeur Emirates au départ de Bangkok et à Dubaï, et se détendre dans le salon Emirates de l'aéroport international de Dubaï, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur."



Les clients du réseau Emirates peuvent maintenant faire escale ou voyager à Dubaï, depuis que la ville a rouvert ses portes aux voyageurs d’affaires et aux touristes du monde entier.



Afin d’assurer la sécurité de tous, les tests PCR COVID-19 sont obligatoires pour tous les passagers arrivant à Dubaï (et aux EAU) ou transitant par Dubaï, y compris pour les citoyens des EAU, les résidents et les touristes, quel que soit leur pays d'origine.