La Thaïlande simplifie ses formalités de visa touristique

Bonne nouvelle pour les voyageurs qui envisagent un prochain voyage en Thaïlande et qui souhaite obtenir un visa avant leur départ. VisasNews rapporte en effet aujourd'hui qu'pour obtenir le visa d'entrée en Thaïlande et queAuparavant, les touristes devaient soumettre leur dernier relevé bancaire, stipulant un solde créditeur d'au moins 1500 €, pour avoir le visa.Le média spécialisé dans les formalités de voyage rappelle également qu'en août dernier, les autorités thaïlandaises avaient déjà éliminé deux documents de sa liste des éléments à fournir pour la délivrance d'un visa de tourisme, à savoir le formulaire de déclaration et la photo du demandeur avec son passeport.Ces dernières semaines,, notamment en terme de formalités d'entrée.Le gouvernement thaïlandais a récemment introduit un programme d'exemption de visa touristique de 30 jours pour les touristes chinois et kazakhs, qui s'appliquera jusqu'au 29 février 2024.La même disposition s'appliquera aux touristes indiens et taïwanais du 10 novembre 2023 au 10 mai 2024.Les citoyens russes peuvent eux séjourner sans visa en Thaïlande durant 90 jours, au lieu des 30 jours initialement accordés.