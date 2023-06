Thalasso n°1 - ÔVoyages fête ses 20 ans en famille !

C’est en effet une famille qui s’est constituée depuis 20 ans. Comme l’on a rappelé Samia et Raouf Benslimane, les fondateurs de Thalasso n°1 ÔVoyages l’aventure a commencé avec 3 personnes et compte aujourd’hui 150 collaborateurs.



Des membres d’une même et d’une grande famille préfère dire Samia Benslimane. "Notre groupe, ce sont des liens indéfectibles, de l’amour et quand on fait les choses avec amour on peut déplacer des montagnes."



Depuis 2003, il y en a eu des crises, des hauts et des bas avec, comme pour tous les acteurs du tourisme, les années noires du covid que le groupe a surmonté pour ressortir plus fort encore. « Après cela de quoi peut-on avoir peur ? De rien ! Never give up » a lancé Samia Benslimane sous les bravos.