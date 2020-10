Thalys lance une offre corporate "sans seuil et sans engagement"

Afin de soutenir les entreprises ainsi que les agences de voyages, Thalys lance pendant tout le mois d’octobre une offre « Corporate » accessible à toutes les entreprises.



Désormais accessible sans seuil d’entrée et sans engagement, le programme Thalys Corporate Fares propose des réductions de tarifs sur trois routes au choix dans son réseau : 10% de réduction sur le prix de référence en Premium, 8% de réduction sur le prix de référence en Comfort et 5% de réduction sur le prix de référence en Standard.



Le programme permet aux entreprises de bénéficier de plusieurs services d'après-vente notamment l'accès à des billets 100% remboursables jusqu’au lendemain du voyage, des billets échangeables sans limite avant départ ou encore l'accès aux lounges de Bruxelles-Midi et Paris-Nord.