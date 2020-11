Thalys : un retour à 100% de son offre pas avant 2022

A partir du 13 décembre et jusqu’à fin janvier, Thalys adapte son offre avec : 4 aller-retours quotidiens entre Paris et Bruxelles, dont 1 aller-retour Paris-Amsterdam et 1 aller-retour Paris-Dortmund.



La compagnie reprend ainsi ses liaisons vers l’Allemagne, interrompues depuis le 2 novembre du fait des mesures gouvernementales de confinement. Les circulations d’Izy restent quant à elles suspendues pendant toute cette période.



"En 2021, Thalys continuera d’adapter son offre en fonction de la reprise de la demande et de l’évolution de ses ventes. Un retour d’une offre à 100% sur ses routes principales n’est cependant pas attendu avant 2022" précise un communiqué de presse.



Les services de restauration en classe Premium ainsi que le Thalys Welcome Bar restent suspendus et les lounges de Paris et Bruxelles fermés.