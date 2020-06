Thierry de Bailleul rejoint Qatar Airways

Qatar Airways a annoncé la nomination de Thierry de Bailleul, en tant que nouveau directeur des ventes pour l'Europe. À ce poste, il dirigera les opérations de vente dans plus de 30 pays européens actuellement desservis par la compagnie aérienne, depuis le bureau régional de Londres.



Dans le cadre de ses fonctions précédentes, M. de Bailleul a travaillé en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, notamment en Argentine, Inde, Espagne et au Royaume-Uni.



Il a passé de nombreuses années chez Air France-KLM avant de rejoindre Emirates en 2013 en tant que Directeur Général France.