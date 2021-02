Toulon Hyères : 3 liaisons Transavia au printemps 2021, dont 1 vers Paris-Orly

Paris, Nantes et Brest seront désormais connectées au sud de la France par la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM. Une annonce majeure pour la connectivité du territoire.



La compagnie aérienne connectera l’aéroport de Toulon Hyères à ceux de Paris-Orly, Nantes- Atlantique (également géré par VINCI Airports) et Brest-Bretagne sur la base du programme suivant1 :



● Toulon Hyères – Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le lundi et le jeudi) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 22/04/2021

● Toulon Hyères – Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 23/04/2021

● Toulon Hyères – Paris-Orly : 3 vols par jour à 6H40, 9H45 et 18H00* à partir de 39€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021



*Les horaires peuvent varier en fonction des jours d’opérations.



Les billets seront disponibles à la vente le 02 février 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com.



Ces destinations s’ajoutent à la ligne Toulon – Rotterdam opérée par Transavia Pays-Bas à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir de 35€ TTC l’aller simple. Transavia propose une modification de billets sans frais (hors différence tarifaire) pour les voyages jusqu’au 30 octobre 2021. Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.



Par ailleurs,une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres d’assurance voyage proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux passagers de voyager l’esprit tranquille.