Air France-KLM : vers une recapitalisation imminente ?

Et cela semble être de plus en plus le cas.



Sur le premier trimestre 2022, Air France a dévoilé des résultats meilleurs que prévus. Les pertes ont notamment été divisées par trois, ceci malgré les impacts de la vague Omicron puis de la guerre en Ukraine, du choc pétrolier et de l’inflation.



Entre janvier et mars, les compagnies du groupe, Transavia compris, ont accueilli trois fois plus de passagers que sur la même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires total a été doublé à 4,44 milliards d’euros, et la perte nette tombe à environ 552 millions d’euros, contre 1,5 milliard d’euros l’année dernière.



L’EBITDA sur la période est positif, à 221 millions d’euros, et les recettes ont augmenté à 4,44 milliards d’euros, soit 2,28 milliards d’euros de plus qu’en 2021.



« La performance du groupe Air France-KLM au premier trimestre 2022 confirme que la reprise est bien là » , indique Benjamin Smith, dont le mandat à la tête du groupe a été prolongé jusqu’en 2027.



« Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial » , ajoute-t-il.



Le groupe a par ailleurs indiqué avoir procédé à des hausses tarifaires sur « tous ses vols long-courriers » pour faire face à l’envolée des coûts du kérosène.