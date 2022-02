« Un tournant »

« La crise n’est pas encore terminée mais la reprise nous rend optimiste pour l’avenir »

Pourtant, les résultats financiers de 2021 restent marqués par les conséquences des mesures sanitaires mondiales.. Sa perte nette est inférieure de moitié à celle de 2020 (7,1 milliards d’euros), mais laL’année a évidemment été compliquée, notamment à cause du variant Delta. Le chiffre d’affaires globale d’Air France KLM atteint 14,3 milliard d’euros : 29% de mieux qu’en 2020, mais ne représentant qu’à peine 50% du CA de 2019.Le quatrième trimestre 2021 a toutefois été meilleur qu’attendu, avec un bénéfice opérationnel de 178 millions d’euros, soit un résultat plus élevé que la même période en 2019.En cause : la réouverture des frontières nord-américaines et la reprise des rentables liaisons transatlantiques., de l’avis de Benjamin Smith à la tête d’Air France-KLM., assure-t-il.