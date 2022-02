Air France rouvre des lignes vers les Etats-Unis pour l'été 2022

Air France dessert actuellement 11 destinations aux États-Unis (Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, Seattle, San Francisco et Washington D.C.), avec une offre entre la France et les États-Unis correspondant à 90% des niveaux de 2019.



À compter du 27 mars 2022 et ce jusqu'à octobre 2022, la compagnie reprendra ses vols entre Paris-Orly et New York JFK, avec 1 vol quotidien.



Le même jour, Air France rouvrira également la liaison Paris-Charles de Gaulle - Dallas (Texas), avec jusqu’à 5 vols hebdomadaires.



Enfin, le 4 mai 2022, Air France ouvrira pour la deuxième année consécutive une ligne saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et Denver (Colorado), avec 3 vols hebdomadaires.



Au cours de l’été 2022, Air France desservira donc 14 destinations aux États-Unis au départ de Paris, avec près de 200 vols hebdomadaires.