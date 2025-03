Toundra Voyages et WestJet lancent un challenge de vente

Afin de maximiser les chances de succès des agents de voyages, Toundra Voyages et WestJet organiseront plusieurs événements. Quentin Del Bergiolo, commercial Toundra Voyages, accompagné d'un représentant de WestJet, animera un roadshow dans 4 villes françaises : Le Havre (20 mars), Orléans (25 mars), Clermont-Ferrand (27 mars) et Pau (10 avril). Un webinaire sera également proposé le 12 mars.



De plus, Toundra Voyages et WestJet prévoient d'organiser une soirée spéciale à Paris en septembre pour lancer la saison 2025/2026.



Ce partenariat entre Toundra Voyages et WestJet vise à renforcer l'attractivité de l'Alberta auprès des voyageurs français. " Avec ses liaisons directes entre Paris CDG et Calgary, WestJet est un acteur clé pour faciliter l'accès à l'Alberta ", indique le communiqué.