Toundra Voyages lance un challenge de vente pour le Québec

Un séjour de six nuits offert à l’agent ayant vendu le plus grand nombre de nuitées dans ces régions

Un tirage au sort attribuera un autre séjour parmi les participants, chaque dossier confirmé offrant une chance supplémentaire de gagner

Cemet à l’honneur les régions de la Mauricie et de Lanaudière, réputées pour leurs paysages naturels et leur riche patrimoine. Deux récompenses majeures attendent les agents :Les prix comprennent les vols aller-retour avec, les hébergements avec petit-déjeuner et une location de voiture. Cette initiative est réservée aux membres du groupe privé Facebook Toundra Entre Pros,