Toundra Voyages dévoile ses brochures 2024

Le groupe, collectif regroupant Toundra Voyages et quatre autres marques de voyages, est en voie d’obtenir la certification Travelife , label international reconnu par les critères mondiaux du tourisme durable. Le collectif souhaite obtenir ce label au cours de ce premier trimestre 2024.Pour cela, le Comité ToundrigoCare s’assure des bonnes pratiques métier et. Sélection des fournisseurs, voyages responsables, partenariats avec les acteurs locaux et communication engagée sont au cœur de la démarche. Toundra Voyages , qui fête cette année ses, continue son évolution et varie ses prestations pour s’adapter à une nouvelle demande.