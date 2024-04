Receptour Canada dévoile sa brochure Hiver 2025

Fjord du Saguenay, Au cœur de l’hiver

Immersion hivernale dans les rocheuses

Depuis près d'un demi-siècle,, située à Montréal, développe desau Canada pour des groupes allant jusqu'à 53 personnes, mais surtout des petits groupes de 10 à 14 participants, et offre L'agence met en avant à la fois deset de, en concevant des parcours alignés surEn parcourant leur nouvelle brochure pour l'hiver 2025 , vous trouverez uneallant de séjours multi-activités et escapades urbaines à des hébergements écoresponsables, répondant ainsi aux attentes de chaque type de voyageurs.Parmi les coups de, on retrouve notamment le programme "", l’un des séjours, avec un départ garanti de décembre à mars, tout inclus, à la découverte des merveilles de l’hiver québécois.On retrouve également "", pour découvrir, ses paysages glacés ainsi que ses sentiers de randonnée au cœur des montagnes et lac avec bulles.