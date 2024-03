Canada, simple et ouvert !

Une assurance-voyage est fortement conseillée pour couvrir les éventuelles urgences médicales et autres imprévus. Notez que le Canada n'impose plus aucune restriction liée au COVID-19 pour les voyageurs.Le permis de conduire est obligatoire pour une location de voiture ou un véhicule motorisé au Canada. Le permis français est accepté par les loueurs. Et nous conduisons à droite !Au Canada, les tarifs sont toujours affichés hors-taxes, il faut penser à ajouter les taxes entre 5 et 15% selon la province. Les pourboires sont une pratique courante et font partie intégrante de l'expérience de service, particulièrement dans le secteur de la restauration (environ 18%) et les services de taxi (10 à 15%). Bien que les pourboires ne soient pas obligatoires, ils sont fortement appréciés et généralement attendus pour récompenser un service de qualité.