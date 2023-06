Toundra Voyages dévoile le programme de sa saison hivernale

Jean-Christophe Viard, le fondateur de Toundra dévoile enfin, 25 ans après la création de l'entreprise, l’origine de son nom : “ En 1984, j’ai participé à une expédition en canoë dans le grand nord québécois sur la rivière Georges, au cœur de la Toundra, au nord de Schefferville et en direction de la baie d'Hudson. J'avais 20 ans, ce voyage a été la première, plus grande et plus dangereuse aventure de ma vie ”.



Une anecdote personnelle, un souvenir et un nom unique qui aujourd’hui sont synonyme d’aventure, de paysages à couper le souffle et de séjours exceptionnels.