TourCom : formations, kit sanitaire... le réseau accompagne ses adhérents

Tourcom a mis en place plusieurs actions visant à accompagner les adhérents du réseau en vue de la reprise. Au programme : un numéro de soutien, des formations, et la mise en place d'un kit de protection Covid-19 pour ceux qui réouvrent leur point de ventes.

Lundi 11 Mai 2020

TourCom a mis en place plusieurs actions visant à accompagner ses adhérents en vue de la reprise. Comme le souligne Francine Pistiaux, Directrice du réseau, « le plus important est de les soutenir, de ne pas perdre le lien avec eux ».



Le réseau a ainsi mis en place un numéro de soutien pour les affiliés TourCom. Le but de cette cellule, « animée » par des psychologues, est "d’offrir un temps d'écoute et d'échange ou simplement un moment de pause dans un cadre bienveillant et de façon anonyme " aux chefs d'entreprise explique un communiqué.



Par ailleurs chaque semaine, le réseau propose plusieurs formations. Le contenu varie selon les publics et les attentes spécifiques (agents de voyages et/ou directeurs d’agences).



Parmi elles : « Gérer les comportements de clients difficiles en contexte de crise », « Préparons dès à présent la rentrée » animée par Richard Vainopoulos (Président de TourCom), ou encore « Préparer et structurer la reprise de l’activité : quelles sont les obligations des employeurs ? » animé par une spécialiste des Ressources Humaines.



D'autres formations sont davantage orientées produits et destinations en collaboration avec des réceptifs et des offices de tourisme français et étrangers.



Le Val de Loire et l’Ouest Américain ont déjà fait l’objet de sessions. L’Ile de la Réunion et le Tarn sont, quant à eux, au programme de la semaine prochaine, respectivement les 12 et 13 mai.

Afin d'accompagner les agences de voyages dans la réouverture physique de leur point de vente, TourCom propose un kit de protection Covid-19 incluant 2 flacons de gel hydroalcoolique de 1L, 2 cloisons de protection, 2 chevalets de comptoirs « Gestes barrières », 1 sticker de porte « Respect des règles sanitaires ».



Par ailleurs, les adhérents du réseau ont pu commander des masques grâce au fournisseur référencé par le réseau : beaucoup d’agences les ont déjà reçus, indique Tourcom.



Par ailleurs, les adhérents du réseau ont pu commander des masques grâce au fournisseur référencé par le réseau : beaucoup d'agences les ont déjà reçus, indique Tourcom.

Enfin, pour rendre hommage aux agents de voyages et à tout leur travail, TourCom a conçu une vidéo envoyée à tous ses adhérents.

