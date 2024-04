Tourbiz : Welcome Management Systems intègre Butler Industries

Welcome Management Systems (WMS), l'éditeur du logiciel de gestion pour les acteurs du tourisme et des loisirs « TourBiz », vient d'annoncer son intégration au sein du groupe Butler Industries.



" Cette entrée dans le groupe Butler Industries, investisseur industriel français de stature internationale, vise à accompagner la croissance de WMS et à enrichir son offre pour faire émerger WMS comme l’un des éditeurs de progiciel leader dans le secteur du tourisme et des loisirs en proposant une solution complète de la prise de commande à l'intégration comptable en passant par la production et la distribution multicanale " indique un communiqué de presse.



Le logiciel Tourbiz s'interface déjà avec les grands distributeurs nationaux et internationaux d'activités de loisirs, tels que Come to Paris, Welogin, Viator, et Get Your Guide.