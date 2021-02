Tourisme : "Nous voulons rouvrir quoi qu'il advienne M. Lemoyne", martèle Renaud Muselier

Alors que les PGE distillés dans la Région Sud représentent 1,3 milliard d'euros, le ticket moyen a été de 100 000 euros, et14% des PGE du territoire ont été dédiés au secteur du tourisme.



Toutefois, Jean-Baptiste Lemoyne n'a pas seulement rappelé au secteur qu'il vit quasiment seulement grâce à l'interventionnisme étatique, il a pris la parole pour donner un coup de fouet.



" Il faut se préparer au rebond, à la reprise, et investir pour l'avenir. En mai dernier, j'avais présenté un plan tourisme, nous en sommes à 270 millions d'euros investis dans la Région Sud.



Nous faisons émerger une nouvelle offre et nous participons à sa remise à niveau. La reprise, quand elle se fera au niveau international, elle sera très forte et concurrentielle. Les touristes ont des fourmis dans les jambes, avec le concept du voyage revanche, " prédit le secrétaire d'Etat.



Sauf que pour le moment et sans doute encore pour 2021, l'industrie devra faire sans l'international.



Si la Région Sud a su tirer son épingle du jeu en 2020, avec une croissance de la clientèle française de 20% par rapport à 2019, les autorités et les syndicats travaillent activement à préparer la prochaine saison estivale.



" Cette réunion a été l'occasion de faire un point sur les protocoles et les travaux des filières, comme la montagne ou la croisière. Cela permet de nourrir mes interventions lors de la Commission interministérielle de Crise ou des conseils de défense.



Nous sommes sur un plateau un peu haut d'un point de vue sanitaire, mais les efforts des Français payent, car nous n'avons pas eu la flambée des pays voisins, " félicite Jean-Baptiste Lemoyne.



Malgré cette bonne conduite collective et les nombreux satisfécits du gouvernement envoyés à la population, les Français n'auront pas plus de visibilité sur un retour progressif à la vie normale.