Tourisme : "Se réunir à Marseille, c'est possible !"

A l'heure de la reprise, Marseille et sa région auront une carte à jouer : "la Région Sud est clairement affichée comme destination prioritaire auprès des marchés étrangers.



Quand les tuyaux vont rouvrir, la clientèle sera de retour. Il y a une appétence incroyable pour bouger et se déplacer à nouveau et la France est plutôt bien positionnée", explique le représentant d'Atout France avant d'ajouter : "nous pouvons d'ailleurs relancer les actions dès maintenant sur le marché belge".



Les professionnels peuvent d'ores et déjà se positionner sur plusieurs cibles. " Les clientèles haut de gamme souhaitant toujours voyager et s'orientant vers des destinations plus proches, les millenials qui craignent moins le virus mais qui ont des exigences fortes sur le tourisme durable et enfin les jeunes seniors qui se déplacent encore", ajoute Emmanuel Duval.



Mais la priorité se porte à la veille de la Toussaint vers les clientèles nationales et locales. "Pour les prochaines vacances scolaires, nous n'avons pas de sursaut des réservations, c'est assez inquiétant, " constate Maxime Tissot.



Pour autant ses équipes ne baissent pas la garde. Plusieurs opérations de promotion vont, ou ont déjà, débuté.



La Métropole sera présente à travers la campagne digitale "On a tous besoin du Sud" lancée avec le Comité Régional du Tourisme. Elle sera aussi présente dans le cadre d'une opération menée avec All Accor via les réseaux sociaux et le site d'Accor.



Enfin, une campagne locale sera lancée avec comme message : " Le plus bel automne ? A Marseille évidemment" . Et pour la soutenir, du 17 au 31 octobre 2020, 2 city pass seront offerts pour deux nuits réservées.



Les visiteurs pourront aussi retrouver les traditionnels événements de fin d'année : marché de Noël, foire aux santons et patinoire - dans le respect des règles sanitaires - avant d'attaquer 2021 avec plusieurs manifestations phares comme la Biennale internationale des arts du cirque (21 janvier - 21 février 2021), Lumière de Chine au Palais Longchamp (Décembre 2020 à mars 2021), l'exposition Jeff Koons au MUCEM (à partir de mai 2021), et celle des Rolling Stones à L'orange Vélodrome qui accueillera également en juin le concert d'Indochine !



Marseille vous attend !