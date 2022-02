Tourisme des sports d’hiver : le retour des clients est clair !

« TUI UK, notre partenaire principal, nous demande plus de stocks depuis 1 ou 2 semaines pour faire face à cette demande », indique Bryce Arnaud Battandier, directeur général de MMV, qui rajoute avec un large sourire : « Et c’est un phénomène global que nous retrouvons chez l’ensemble de nos partenaires, en particulier ceux qui peuvent proposer des vols et packagent ces derniers avec des séjours en hôtels-clubs ».



Le directeur général commente ainsi les autres marchés belges et néerlandais : « nous avions beaucoup de questions et d’inquiétudes de la part de nos partenaires. Aujourd’hui, à la suite des dernières décisions, ces inquiétudes ont disparu et les tendances du marché sont plutôt bonnes.



La fin de saison reste encore calme mais nous n’avons pas d’annulation : les clients sont rassurés et nous retrouvons une année normale en termes de ventes puisque nous sommes déjà à 90% d’atteinte de nos objectifs pour l’hiver ».