Tourisme durable en Polynésie : le rāhui, la leçon que les tour-opérateurs n'ont pas encore reçue

Le rāhui est un outil de gestion ancestral, pratiqué dans tout le triangle polynésien depuis des siècles. Son principe est simple : interdire temporairement l'accès à un lagon, une baie, une espèce ou une ressource, pour lui laisser le temps de se régénérer, au bénéfice de toute une communauté. Autrefois ordonné par les chefs de village, le rāhui a connu un net regain d'intérêt depuis les années 2000, porté cette fois par les communes elles-mêmes, souvent en lien avec des ONG comme Pew Bertarelli Ocean Legacy.



L'exemple le plus spectaculaire se trouve à Bora Bora. Face à la disparition progressive des oursins, bénitiers et concombres de mer, la commune a créé en 2025 un rāhui de 700 hectares au cœur du lagon, devant la mythique plage de Matira : aucun bateau, aucun jet-ski, aucune pêche. La décision a été prise après une très large consultation des pêcheurs, des Églises, des quartiers et des acteurs touristiques. Les premiers concernés, des pêcheurs qui risquent désormais une amende, l'ont eux-mêmes acceptée.



Ce niveau d'adhésion n'a rien d'anecdotique : une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité montre que 90 % de la population polynésienne souhaite voir un rāhui instauré dans chaque commune. Le Pays a d'ailleurs franchi une étape majeure en 2025 en faisant de la Polynésie française la plus vaste aire marine protégée au monde, avec 1,1 million de km² déjà couverts et 500 000 km² supplémentaires de protection stricte engagés pour 2026. Un appel à projets Rāhui, désormais soutenu par le ministère polynésien de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, en est déjà à sa 9ᵉ édition.



Voilà l'angle que peu de programmes exploitent encore : ailleurs dans le monde, « respecter la culture locale » et « protéger l'environnement » sont deux démarches distinctes, que les tour-opérateurs doivent construire et justifier séparément. En Polynésie, c'est la même chose. Faire respecter un rāhui à ses clients, c'est dans le même mouvement honorer une pratique culturelle légitime aux yeux de toute une communauté, et protéger très concrètement un récif ou une espèce. Il n'y a pas deux cases à cocher. Il n'y en a qu'une.