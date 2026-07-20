Tourisme durable en Polynésie : le rāhui, la leçon que les tour-opérateurs n'ont pas encore reçue

La question n'est plus marginale : elle est devenue un critère de réservation à part entière, presque au même rang que le prix ou le niveau de confort. Mais entre ce que les voyageurs déclarent et ce qu'ils achètent réellement, l'écart reste immense.
85 % des voyageurs se disent prêts à choisir un hébergement engagé pour le développement durable. Dans les faits, seuls 8 % le font réellement. Ce n'est pas un manque d'envie. C'est un manque d'options lisibles, crédibles, et faciles à vendre. (source : Étude CSA / Prisma Media Solution, Observatoire du tourisme)
Ce paradoxe n'est pas une fatalité. En Polynésie française, il existe une réponse à ce vide, et elle n'a, à ce jour, presque jamais été racontée aux tour-opérateurs français. Elle ne vient pas d'un label importé ni d'une charte volontaire. Elle vient d'une pratique vieille de plusieurs siècles, aujourd'hui réactivée par la loi, par la science et par les communautés elles-mêmes : le rāhui.
85 % des voyageurs se disent prêts à choisir un hébergement engagé pour le développement durable. Dans les faits, seuls 8 % le font réellement. Ce n'est pas un manque d'envie. C'est un manque d'options lisibles, crédibles, et faciles à vendre. (source : Étude CSA / Prisma Media Solution, Observatoire du tourisme)
Ce paradoxe n'est pas une fatalité. En Polynésie française, il existe une réponse à ce vide, et elle n'a, à ce jour, presque jamais été racontée aux tour-opérateurs français. Elle ne vient pas d'un label importé ni d'une charte volontaire. Elle vient d'une pratique vieille de plusieurs siècles, aujourd'hui réactivée par la loi, par la science et par les communautés elles-mêmes : le rāhui.
Le rāhui : quand authenticité et écologie deviennent un seul geste
Le rāhui est un outil de gestion ancestral, pratiqué dans tout le triangle polynésien depuis des siècles. Son principe est simple : interdire temporairement l'accès à un lagon, une baie, une espèce ou une ressource, pour lui laisser le temps de se régénérer, au bénéfice de toute une communauté. Autrefois ordonné par les chefs de village, le rāhui a connu un net regain d'intérêt depuis les années 2000, porté cette fois par les communes elles-mêmes, souvent en lien avec des ONG comme Pew Bertarelli Ocean Legacy.
L'exemple le plus spectaculaire se trouve à Bora Bora. Face à la disparition progressive des oursins, bénitiers et concombres de mer, la commune a créé en 2025 un rāhui de 700 hectares au cœur du lagon, devant la mythique plage de Matira : aucun bateau, aucun jet-ski, aucune pêche. La décision a été prise après une très large consultation des pêcheurs, des Églises, des quartiers et des acteurs touristiques. Les premiers concernés, des pêcheurs qui risquent désormais une amende, l'ont eux-mêmes acceptée.
Ce niveau d'adhésion n'a rien d'anecdotique : une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité montre que 90 % de la population polynésienne souhaite voir un rāhui instauré dans chaque commune. Le Pays a d'ailleurs franchi une étape majeure en 2025 en faisant de la Polynésie française la plus vaste aire marine protégée au monde, avec 1,1 million de km² déjà couverts et 500 000 km² supplémentaires de protection stricte engagés pour 2026. Un appel à projets Rāhui, désormais soutenu par le ministère polynésien de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, en est déjà à sa 9ᵉ édition.
Voilà l'angle que peu de programmes exploitent encore : ailleurs dans le monde, « respecter la culture locale » et « protéger l'environnement » sont deux démarches distinctes, que les tour-opérateurs doivent construire et justifier séparément. En Polynésie, c'est la même chose. Faire respecter un rāhui à ses clients, c'est dans le même mouvement honorer une pratique culturelle légitime aux yeux de toute une communauté, et protéger très concrètement un récif ou une espèce. Il n'y a pas deux cases à cocher. Il n'y en a qu'une.
L'exemple le plus spectaculaire se trouve à Bora Bora. Face à la disparition progressive des oursins, bénitiers et concombres de mer, la commune a créé en 2025 un rāhui de 700 hectares au cœur du lagon, devant la mythique plage de Matira : aucun bateau, aucun jet-ski, aucune pêche. La décision a été prise après une très large consultation des pêcheurs, des Églises, des quartiers et des acteurs touristiques. Les premiers concernés, des pêcheurs qui risquent désormais une amende, l'ont eux-mêmes acceptée.
Ce niveau d'adhésion n'a rien d'anecdotique : une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité montre que 90 % de la population polynésienne souhaite voir un rāhui instauré dans chaque commune. Le Pays a d'ailleurs franchi une étape majeure en 2025 en faisant de la Polynésie française la plus vaste aire marine protégée au monde, avec 1,1 million de km² déjà couverts et 500 000 km² supplémentaires de protection stricte engagés pour 2026. Un appel à projets Rāhui, désormais soutenu par le ministère polynésien de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, en est déjà à sa 9ᵉ édition.
Voilà l'angle que peu de programmes exploitent encore : ailleurs dans le monde, « respecter la culture locale » et « protéger l'environnement » sont deux démarches distinctes, que les tour-opérateurs doivent construire et justifier séparément. En Polynésie, c'est la même chose. Faire respecter un rāhui à ses clients, c'est dans le même mouvement honorer une pratique culturelle légitime aux yeux de toute une communauté, et protéger très concrètement un récif ou une espèce. Il n'y a pas deux cases à cocher. Il n'y en a qu'une.
Une destination qui structure sa durabilité au plus haut niveau
Cette dynamique locale s'inscrit dans une stratégie de territoire assumée. Tahiti Tourisme a bâti son Plan Tourisme Durable, qui décline 110 actions concrètes à horizon 2030, et a fait évaluer la destination Tahiti Et Ses Îles par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) entre 2023 et 2025. La stratégie FM27 (Fāri'ira'a Manihini), elle, vise explicitement une diversification géographique des flux vers les îles moins fréquentées, pour préserver les sites les plus exposés sans renoncer au niveau de service haut de gamme attendu par la clientèle premium.
Cette ambition n'est pas un supplément d'âme.
Cette ambition n'est pas un supplément d'âme.
GSTC : un langage commun pour rassurer sans greenwasher
Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) est une organisation à but non lucratif, née en 2010 de la fusion de plusieurs initiatives soutenues par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).
Son rôle n'est pas de délivrer lui-même des labels : il établit les critères de référence du tourisme durable, à l'échelle mondiale, et accrédite les organismes qui certifient ensuite hôtels, tour-opérateurs et destinations. Ces critères s'articulent autour de quatre piliers : la gestion durable, les retombées socio-économiques locales, la préservation culturelle et la protection environnementale.
Leur intérêt pour vous, en tant que tour-opérateur, est précis : ils offrent un vocabulaire commun, reconnu internationalement (par des groupes comme TUI ou Four Seasons), qui permet de démontrer un engagement réel sans tomber dans la promesse vague ou le greenwashing que vos clients redoutent de plus en plus. Et parce que les critères GSTC sont conçus pour s'adapter aux réalités culturelles locales, une pratique comme le rāhui peut pleinement s'y inscrire, ce qui n'est pas le cas de la plupart des labels environnementaux génériques.
Son rôle n'est pas de délivrer lui-même des labels : il établit les critères de référence du tourisme durable, à l'échelle mondiale, et accrédite les organismes qui certifient ensuite hôtels, tour-opérateurs et destinations. Ces critères s'articulent autour de quatre piliers : la gestion durable, les retombées socio-économiques locales, la préservation culturelle et la protection environnementale.
Leur intérêt pour vous, en tant que tour-opérateur, est précis : ils offrent un vocabulaire commun, reconnu internationalement (par des groupes comme TUI ou Four Seasons), qui permet de démontrer un engagement réel sans tomber dans la promesse vague ou le greenwashing que vos clients redoutent de plus en plus. Et parce que les critères GSTC sont conçus pour s'adapter aux réalités culturelles locales, une pratique comme le rāhui peut pleinement s'y inscrire, ce qui n'est pas le cas de la plupart des labels environnementaux génériques.
Tahiti Travel Services, une compétence d'équipe, pas un argument commercial
C'est tout l'enjeu de la démarche engagée chez Tahiti Travel Services : faire en sorte que cette grille de lecture ne reste pas un slogan, mais devienne un réflexe à chaque étape de la construction d'un programme. Huit personnes, à tous les niveaux de l'agence, sont aujourd'hui formées et diplômées GSTC :
• Raphaela Taufa — Présidente
• Loic Troupel — Directeur Général
• Natalie Meynard — Directrice Générale Adjointe
• Noriko Teave — Conseillère voyages
• Marine Ledolley — Conseillère voyages
• Nicolas Troupel — Chargé de produits
• Primerose Tuairau — Chargée de produits
• Keyrissa Martin — Chargée de produits
Ce qui distingue cette répartition, c'est qu'elle ne se limite pas à la direction. Elle couvre aussi les conseillères voyages et les chargés de produits, c'est-à-dire les personnes qui construisent concrètement les circuits, sélectionnent les prestataires et négocient les conditions au quotidien. La durabilité n'est donc pas décidée en haut puis communiquée : elle est appliquée à la source, dès le choix d'un hébergement ou d'une excursion.
• Raphaela Taufa — Présidente
• Loic Troupel — Directeur Général
• Natalie Meynard — Directrice Générale Adjointe
• Noriko Teave — Conseillère voyages
• Marine Ledolley — Conseillère voyages
• Nicolas Troupel — Chargé de produits
• Primerose Tuairau — Chargée de produits
• Keyrissa Martin — Chargée de produits
Ce qui distingue cette répartition, c'est qu'elle ne se limite pas à la direction. Elle couvre aussi les conseillères voyages et les chargés de produits, c'est-à-dire les personnes qui construisent concrètement les circuits, sélectionnent les prestataires et négocient les conditions au quotidien. La durabilité n'est donc pas décidée en haut puis communiquée : elle est appliquée à la source, dès le choix d'un hébergement ou d'une excursion.
Trois leviers concrets pour vos programmes
Pratiques responsables. Privilégiez des prestataires engagés dans la préservation du corail, des tortues et des requins, en cohérence avec les zones de rāhui existantes. Évitez la sur-fréquentation des sites les plus exposés (Bora Bora, certains spots de Moorea) en orientant une partie de vos clients vers Raiatea, Huahine ou les Tuamotu, avec le même niveau d'exigence en matière de service.
Expériences premium durables. Le haut de gamme polynésien donne déjà l'exemple : Windstar Cruises collabore sur des programmes de conservation océanique, le Paul Gauguin (Ponant) achemine de l'aide médicale vers les îles isolées, et l'Aranui, navire mixte cargo-passagers, dessert les archipels les plus reculés tout en assurant leur approvisionnement.
Le luxe et l'impact positif ne sont plus deux options concurrentes : ils se construisent ensemble. Le slow travel (séjours plus longs, moins d'îles, plus de profondeur) va dans le même sens.
Collaborations locales. Intégrez des ateliers avec des artisans, cela répond directement à une attente forte et documentée des voyageurs : ils ne demandent pas des promesses, ils demandent des preuves d'engagement tangibles, qu'ils peuvent raconter à leur retour.
Expériences premium durables. Le haut de gamme polynésien donne déjà l'exemple : Windstar Cruises collabore sur des programmes de conservation océanique, le Paul Gauguin (Ponant) achemine de l'aide médicale vers les îles isolées, et l'Aranui, navire mixte cargo-passagers, dessert les archipels les plus reculés tout en assurant leur approvisionnement.
Le luxe et l'impact positif ne sont plus deux options concurrentes : ils se construisent ensemble. Le slow travel (séjours plus longs, moins d'îles, plus de profondeur) va dans le même sens.
Collaborations locales. Intégrez des ateliers avec des artisans, cela répond directement à une attente forte et documentée des voyageurs : ils ne demandent pas des promesses, ils demandent des preuves d'engagement tangibles, qu'ils peuvent raconter à leur retour.
Le rôle de Tahiti Travel Services : facilitateur, pas simple exécutant
Aucun tour-opérateur n'a vocation à devenir, seul, expert du rāhui, des critères GSTC ou des équilibres écologiques de chaque archipel.
C'est précisément le rôle que Tahiti Travel Services entend jouer : celui d'un partenaire de terrain, capable de traduire cette richesse polynésienne en programmes prêts à vendre, alignés avec la stratégie FM27 de la destination, crédibles auprès d'une clientèle exigeante, et fidèles à ce qui fait l'authenticité réelle du fenua.
Le tourisme durable n'est pas, en Polynésie, une couche supplémentaire à ajouter au produit. C'est une manière de raconter ce qui existe déjà, depuis très longtemps, sur ces îles.
Mauruuru.
Tahiti Travel Services
C'est précisément le rôle que Tahiti Travel Services entend jouer : celui d'un partenaire de terrain, capable de traduire cette richesse polynésienne en programmes prêts à vendre, alignés avec la stratégie FM27 de la destination, crédibles auprès d'une clientèle exigeante, et fidèles à ce qui fait l'authenticité réelle du fenua.
Le tourisme durable n'est pas, en Polynésie, une couche supplémentaire à ajouter au produit. C'est une manière de raconter ce qui existe déjà, depuis très longtemps, sur ces îles.
Mauruuru.
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