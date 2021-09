Tourisme durable : le CRT Bretagne renforce son accompagnement auprès des professionnels

- Un Ecolabel européen : la destination ambitionne de doubler le nombre d’établissements disposant d’un label environnemental d’ici à 2 ans. Le CRT Bretagne a aussi candidaté pour déployer la marque Qualité tourisme, référentiel national pour la qualité de l’accueil touristique qui intègre un premier socle d’exigence sur la responsabilité sociale des entreprises et le tourisme durable. Si le ministère retient la candidature, le CRT pourra donc accompagner les professionnels qui le souhaitent dès le mois de janvier 2022.



- Le déploiement du Fonds Tourisme Durable. Dans le cadre du plan de relance, le CRT Bretagne avec l’UNAT Bretagne et un collectif de 20 partenaires bretons ont été retenus par l’ADEME pour déployer ce dispositif qui permet aux acteurs du tourisme de concrétiser leurs projets de transformation grâce à un accompagnement dédié et un financement concret des investissements (dispositifs d’économie d’eau, formation à la cuisine durable, gestion des déchets, maitrise des consommations d’énergie…). Depuis le lancement du dispositif fin avril, plus de 170 professionnels ont contacté le CRT pour un premier entretien et près d’une vingtaine d’acteurs sont engagés dans ce dispositif lancé fin avril.



- La RSE au cœur des valeurs des entreprises bretonnes. En 2020, Bretagne Développement Innovation (BDI) et le CRT Bretagne ont souhaité renforcer le positionnement de la marque Bretagne autour de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSE) en intégrant pleinement ces critères dans la procédure de sélection. Et pour aller encore plus loin, le parcours TransitionS, porté par l’agence économique, propose un programme à la carte pour engager des démarches concrètes.