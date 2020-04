Tourisme et transport : ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe

Les territoires ont été touchés de manière hétérogènes a rappelé le Premier Ministre et les Maires et les préfets pourront adapter la politique nationale.



"Agir progressivement, adapter géographiquement" a-t-il précisé. Ainsi par exemple pour les parcs et jardins, ils ne pourront ouvrir que dans les départements verts là où le virus ne circule pas ou peu.



Les Français devront là aussi attendre pour véritablement profiter des week-ends et des ponts. Sur ce point le Premier Ministre est resté ferme : "Pour le week-end de l'Ascension : ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end" !



On le voit, le gouvernement reste prudent et le secteur du tourisme devra encore patienter au moins jusqu'au début juin pour savoir de quelle manière les opérateurs pourront se positionner pour la saison estivale.



"Je donne rendez-vous aux Français fin mai. Nous prendrons des décisions sur la réouverture des cafés et restaurants et nous donnerons des indications pour les vacances. Il est trop tôt pour le faire."