Déconfinement du 11 mai : Edouard Philippe "Notre pays ne peut être durablement confiné"(Live)

Edouard Philippe annonce : "Je donne rendez-vous aux Français fin mai et nous prendrons des décisions sur la réouverture des cafés et restaurants et nous donnerons des indications pour les vacances. Il est trop tôt pour le faire."



"De façon générale, il nous faut éviter les rassemblements. Ils seront limités à 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux privés"