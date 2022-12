Appli mobile TourMaG



Tourisme : générer des réservations sans commission et en hors saison

Envoyer à un ami Partager cet article

Des idées simples et malignes pour augmenter la visibilité et le taux de remplissage de votre établissement touristique tout au long de votre saison avec peu d’investissement.

Rédigé par Valentine Girard le Vendredi 9 Décembre 2022





Suite aux différentes crises ayant impacté le secteur du tourisme français, les professionnels du tourisme n’ont jamais eu plus besoin de conserver leurs marges.



Voici un article 100% pratique pour vous accompagner dans une commercialisation maligne, efficace et vertueuse de votre camping, hôtel, gîtes, village vacances, résidence ou même location saisonnière… qui ont tous un point commun que nous allons vous révéler…



Alors, que vous cherchiez à :



● rendre visible votre établissement sans commission,

● remplir votre établissement touristique en hors saison,

● capter des réservations directes,

● trouver de nouveaux marchés porteurs,

● optimiser vos marges,

● développer votre chiffre d’affaires,

● garder la main sur vos tarifs,



Cet article vous concerne ! Voici comment réussir le pari de la commercialisation directe et en hors saison en 3 actions simples.



Opter pour les marchés touristiques de niche pour garder la main sur ses marges, sa distribution et son taux de remplissage en saison comme hors saison Vous avez un camping, vous avez un gîte, vous avez une résidence de vacances ou même un hôtel, plusieurs choix s’offrent à vous pour gérer votre commercialisation :



● gérer votre commercialisation 100% en direct,

● confier votre commercialisation à un tiers,

● communiquer sur une grande cible de clients via les OTA notamment,

● choisir un ou plusieurs marchés de niche pour cibler précisément les clients qui vous intéressent et qui vous correspondent…



Les marchés de niche sont des marchés spécifiques comme le marché de l’oenotourisme, du cyclotourisme, des motards qui voyagent… Ce sont des marchés hyper intéressants car la concurrence est moins forte et ils ont un potentiel de marges bien plus élevées. Quand on pense marché de niche on pense à “petit” marché mais c’est loin d'être toujours le cas…



Parmi les marchés de niches les plus connus aujourd’hui dans le tourisme, nous pouvons citer le cyclotourisme, l'oenotourisme ou encore le canitourisme qui est une tendance très forte depuis plusieurs années; les familles veulent maintenant partir en vacances avec leur animal de compagnie. Il est devenu un prescripteur à part entière des vacances.



Pourquoi vous lancer sur un ou plusieurs marchés de niche ?



● Une commercialisation souvent en direct,

● Une facilité à cibler des clients qui voyagent en hors saison.

● Une facilité à accueillir des clients ayant les mêmes centres d’intérêt que vous.





Le cani-tourisme c’est tout simplement partir en vacances ou en séjour avec un chien en trouvant des adresses adaptées à l’accueil de l’animal. Et c’est un marché de niche qui porte bien mal son nom puisque qu’il représente plus de 18 millions de français !!



Vous aimez les chiens ? Vous accueillez déjà vos clients avec leur chien ?



Quels avantages à être visible sur le marché des voyageurs avec chien via



● Vous vous démarquez facilement de vos concurrents (17 à 40% des hébergeurs seulement accueillent les vacanciers avec chien)

● Vous remplissez votre planning de réservation en hors saison car c’est une clientèle de hors saison idéale (jeune couple sans enfant et couple de sénior avec un chien),

● Vous n’avez RIEN à investir,

● Vous gardez les rênes de vos marges sans payer de commissions,

● Vous accueillez des clients qui aiment les animaux, comme vous.



En travaillant sur une cible marketing bien définie, vous êtes certains de communiquer la “bonne offre” auprès du “bon client” et votre taux de conversion en réservation est donc largement optimisé. Vouloir plaire à tout le monde à tout prix coûte bien plus cher !



Vous positionner sur le marché du cyclotourisme ne veut pas dire que vous ne recevrez que des clients avec des vélos, cela veut simplement dire que vous allez augmenter cette clientèle, mieux la recevoir et lui proposer des offres spécifiques à plus fortes marges. Si vous accueillez avec plaisir les animaux de vos clients chez vous, développez ce marché de niche pour développer votre chiffre d’affaires !

Prenons l’exemple du cani-tourisme.Le cani-tourisme c’est tout simplement partir en vacances ou en séjour avec un chien en trouvant des adresses adaptées à l’accueil de l’animal. Et c’est un marché de niche qui porte bien mal son nom puisque qu’il représente plus de 18 millions de français !!Vous aimez les chiens ? Vous accueillez déjà vos clients avec leur chien ?Quels avantages à être visible sur le marché des voyageurs avec chien via la plateforme EmmeneTonChien.com ● Vous vous démarquez facilement de vos concurrents (17 à 40% des hébergeurs seulement accueillent les vacanciers avec chien)● Vous remplissez votre planning de réservation en hors saison car c’est une clientèle de hors saison idéale (jeune couple sans enfant et couple de sénior avec un chien),● Vous n’avez RIEN à investir,● Vous gardez les rênes de vos marges sans payer de commissions,● Vous accueillez des clients qui aiment les animaux, comme vous.En travaillant sur une cible marketing bien définie, vous êtes certains de communiquer la “bonne offre” auprès du “bon client” et votre taux de conversion en réservation est donc largement optimisé. Vouloir plaire à tout le monde à tout prix coûte bien plus cher !Vous positionner sur le marché du cyclotourisme ne veut pas dire que vous ne recevrez que des clients avec des vélos, cela veut simplement dire que vous allez augmenter cette clientèle, mieux la recevoir et lui proposer des offres spécifiques à plus fortes marges. Si vous accueillez avec plaisir les animaux de vos clients chez vous, développez ce marché de niche pour développer votre chiffre d’affaires !

Délaisser les OTA pour travailler en direct via des plateformes de visibilité sans commission Toujours dans l’objectif de garder la main sur vos marges et votre distribution, il est malin de créer un mix dans votre commercialisation.

Il n’est pas forcément question ici de tourner le dos aux OTA et à leurs commissions, par contre, il est très malin de mixer visibilité sur ces plateformes, visibilité via votre site web et d’augmenter votre potentiel via des plateformes sans commission.





Comment augmenter la visibilité directe de mon établissement touristique ?



Vous souhaitez attirer des clients directement sur votre site internet, voici quelques pistes de travail auxquelles penser dès maintenant.



● Travaillez votre site web, son arborescence, son référencement SEO,

● Publiez des articles de blog avec les bons mots clés,

● Partagez de jolies photos sur votre site,

● Vérifiez que vos informations et plannings sont à jour,

● Publiez du contenu régulier sur vos réseaux sociaux : instagram, facebook, tiktok afin de créer du lien avec votre future clientèle.



Comment choisir les bonnes plateformes de visibilité pour mon hébergement touristique ?



Tout comme pour l’exemple des marchés de niche, vous devez choisir une ou plusieurs plateforme(s) de visibilité en cohérence avec les clients que vous souhaitez accueillir.



Dans le cadre d’un travail sur votre commercialisation directe, assurez-vous tout d’abord que les plateformes choisies travaillent sous un modèle d’abonnement / adhésion annuelle sans commission.



Regardez ensuite leur trafic mensuel et annuel, leur nombre d’utilisateurs, leur site internet et sa praticité, le nombre de professionnels du tourisme déjà adhérents... Certaines proposent même des simulations pour estimer le nombre de réservations que vous pourrez atteindre.



Ensuite, prêtez attention aux cibles clients ou aux communautés touchées par ces plateformes et assurez-vous qu'elles correspondent à vos attentes ou envies.



Quelques exemples de plateformes de visibilité qui existent en France :



● Mise en relation directe entre propriétaires de chiens et hébergeurs dog-friendly

● Mise en relation entre personnes homosexuelles et hébergeurs gay-friendly.

● Mise en relation entre cyclistes et hébergeurs dont l’établissement est adapté à l’accueil vélo.



Encore une fois, prenons l’exemple du tourisme dog-friendly (ou canitourisme).

Tout comme pour l’exemple des marchés de niche, vous devez choisir une ou plusieurs plateforme(s) de visibilité en cohérence avec les clients que vous souhaitez accueillir.Dans le cadre d’un travail sur votre commercialisation directe, assurez-vous tout d’abord que les plateformes choisies travaillent sous un modèle d’abonnement / adhésion annuelle sans commission.Regardez ensuite leur trafic mensuel et annuel, leur nombre d’utilisateurs, leur site internet et sa praticité, le nombre de professionnels du tourisme déjà adhérents... Certaines proposent même des simulations pour estimer le nombre de réservations que vous pourrez atteindre.Ensuite, prêtez attention aux cibles clients ou aux communautés touchées par ces plateformes et assurez-vous qu'elles correspondent à vos attentes ou envies.Quelques exemples de plateformes de visibilité qui existent en France :● Mise en relation directe entre propriétaires de chiens et hébergeurs dog-friendly● Mise en relation entre personnes homosexuelles et hébergeurs gay-friendly.● Mise en relation entre cyclistes et hébergeurs dont l’établissement est adapté à l’accueil vélo.Encore une fois, prenons l’exemple du tourisme dog-friendly (ou canitourisme). Les solutions pros d'EmmeneTonChien.com vous offrent une visibilité auprès d’un public très ciblé : Les 18 millions de français qui voyagent chaque année avec leur animal de compagnie. La mise en relation se fait de manière directe, sans commission et la réservation est gérée par l’hébergeur. Avec une simple adhésion à partir de 84€HT/an, vous recevrez des clients rapidement et des clients que vous aimez ! testez, on en reparle dans 1 an !

En mettant en avant une offre adaptée à ce public cible, vous allez pouvoir capter facilement des réservations directes et autant en saison qu’hors saison. Le tout sans investissement, en mettant en place quelques gestes d’accueil simples qui plairont beaucoup à ces clients : une gamelle, un tapis pour le chien, un kit d’accueil pour chien…



L’objectif étant toujours de proposer la bonne offre au bon client pour maximiser le taux de conversion en réservation pour votre établissement.



Obtenir et afficher des labels pertinents et différenciants en fonction de l’offre que vous proposez.



L’étape suivante est de valider et faire certifier votre démarche d’accueil à l’aide de labels dédiés et innovants pour rassurer votre client dans son processus de réservation.



Encore une fois, les labels que vous devez aller chercher doivent correspondre à votre offre, vos valeurs et votre public cible.



Vous souhaitez communiquer auprès de clients qui voyagent à vélo ? Le label accueil vélo paraît pertinent.



Vous souhaitez mettre en avant votre démarche écologique ou écoresponsable pour toucher des clients soucieux de l’environnement ? Le label Clé verte est sûrement adapté.



Prenons encore une fois l’exemple du marché du cani-tourisme. Vous souhaitez communiquer auprès des familles avec chien pour signaler que vous accueillez les animaux ? Alors dirigez-vous vers le



Si pour la plupart des labels, vous devez répondre à un cahier des charges fastidieux et investir dans du matériel ou des infrastructures pour obtenir le précieux sésame, ce label est un peu différent. Vous accueillez les chiens de vos clients avec plaisir et bienveillance ? Alors vous êtes éligible au Label ! C'est le niveau 1 : il correspond à 1 truffe. Plus vous proposez de services, plus vous obtiendrez de truffes. Être bien accueillis et non plus regardés de travers, c’est presque tout ce que demande la communauté des voyageurs avec chien.



Le label Qualidog vous permet aussi de vous démarquer des hébergements touristiques alentour qui refusent ou tolèrent simplement les animaux de compagnie. C’est une vraie bonne astuce marketing pour capter les clients que vos confrères n’accueillent pas !



Découvrez ici l

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, afficher la bonne offre auprès du bon client est une première étape.L’étape suivante est de valider et faire certifier votre démarche d’accueil à l’aide de labels dédiés et innovants pour rassurer votre client dans son processus de réservation.Encore une fois, les labels que vous devez aller chercher doivent correspondre à votre offre, vos valeurs et votre public cible.Vous souhaitez communiquer auprès de clients qui voyagent à vélo ? Le label accueil vélo paraît pertinent.Vous souhaitez mettre en avant votre démarche écologique ou écoresponsable pour toucher des clients soucieux de l’environnement ? Le label Clé verte est sûrement adapté.Prenons encore une fois l’exemple du marché du cani-tourisme. Vous souhaitez communiquer auprès des familles avec chien pour signaler que vous accueillez les animaux ? Alors dirigez-vous vers le label QUALIDOG . Ce label, créé en 2018, est un référentiel national qui certifie votre engagement et votre démarche d’accueil positive envers les animaux de compagnie. Ce label rassure votre client sur le bon accueil que vous réservez à son animal. La grille de critères QUALIDOG permet de valoriser vos services !Si pour la plupart des labels, vous devez répondre à un cahier des charges fastidieux et investir dans du matériel ou des infrastructures pour obtenir le précieux sésame, ce label est un peu différent. Vous accueillez les chiens de vos clients avec plaisir et bienveillance ? Alors vous êtes éligible au Label ! C'est le niveau 1 : il correspond à 1 truffe. Plus vous proposez de services, plus vous obtiendrez de truffes. Être bien accueillis et non plus regardés de travers, c’est presque tout ce que demande la communauté des voyageurs avec chien.Le label Qualidog vous permet aussi de vous démarquer des hébergements touristiques alentour qui refusent ou tolèrent simplement les animaux de compagnie. C’est une vraie bonne astuce marketing pour capter les clients que vos confrères n’accueillent pas !Découvrez ici l ’interview réalisée avec un camping labellisé qualidog

Le label QUALIDOG est délivré par la société EmmeneTonChien.com.

Voici quelques témoignages de professionnels du tourisme labellisés :



Kevin, village Pierre et Vacances Belle Dune (Somme)

“Nos clients ont été ravis de voir que nous étions labellisés Qualidog cette saison !”



Valérie, Gîtes du Domaine des Chillards (Normandie)

“Je suis très contente de mon label et de mon partenariat avec EmmeneTonChien.com, j’ai eu une trentaine de réservations pour cette première année”



Bertrand, Camping Moulin des Iscles (Var)

“Je ne m’attendais pas à ces retombées pour une première année de labellisation, les clients ont été au RDV avec près de 35 réservations”.



Fabienne, Gîtes Pyrénées mon amour (Pyrénées)

“Je suis impressionnée des retombées de mon label Qualidog et de ma visibilité sur EmmeneTonChien.com, j’ai eu beaucoup de demandes et séjours et de réservations de la part de familles avec chiens, tous plus adorables les uns que les autres.”



Un chiffre à retenir : 28 !

L’obtention du Label Qualidog vous permet un retour sur investissement moyen de 28€ de CA généré pour 1€ investi !



Quel que soit le label que vous choisirez, gardez en tête que c’est un argument marketing supplémentaire à ne pas négliger et surtout à mettre en avant sur votre site web et vos réseaux sociaux dans le but de capter des réservations directes et d’améliorer davantage votre image de marque.



J’espère que cet article vous a été utile et vous a donné quelques idées malignes pour augmenter votre commercialisation en direct, mieux remplir votre planning de réservation et augmenter vos marges.



Tout l'enjeu pour vous est de maîtriser votre distribution via différents canaux : direct, réseaux sociaux, OTA, plateformes de visibilité pour optimiser vos marges et votre taux de remplissage.







contact@emmenetonchien.com

06 30 03 26 48 Nous avons beaucoup parlé du cani-tourisme tout au long de cet article, si ce marché vous met la puce à l’oreille, n’hésitez pas à faire le point avec l’équipe d’ EmmeneTonChien.com 06 30 03 26 48

Lu 367 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Univers-Vacances : le site pour comparer et économiser avant de voyager Disneyland Paris : notre guide pour choisir votre hôtel