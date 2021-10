Tourisme : les salons de Lille, Lyon et Paris se tiendront en 2022

Le coronavirus n'aura pas tué le tourisme, mais l'aura juste mis sur pause.



Suite au salon de l'IFTM Top Resa et des rencontres eTourisme Pau, c'est aux rendez-vous grand public de refaire leurs apparitions.



Après une année 2020 et 2021 compliquée, le secteur retrouve des couleurs et les salons des spectateurs. Ainsi, Tourissima (Lille), Mahana (Lyon)

et le Salon Mondial du tourisme (Paris) se tiendront bien en 2022.



Les évènements permettront aux voyageurs de préparer leurs courts et longs séjours, de s’informer sur les nouvelles tendances touristiques, découvrir de nouvelles activités, obtenir des conseils pour la préparation de leurs vacances…