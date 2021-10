Tourisme spatial : E. Macron espère voir la France "prendre part à l'aventure spatiale"

- Deuxième événement : l’engagement d’Emmanuel Macron dans le « new space » lors de sa présentation le 12 octobre sur les dix objectifs du plan France 2030.



Le chef de l’Etat a annoncé un plan d’investissement de 30 Md€ sur cinq ans, dont 2 Md€ qui se répartiront entre le secteur de l’innovation dans la culture, le domaine spatial et l’exploration des fonds marins.



Reprenons quelques passages de son discours qui montrent une nouvelle prise de conscience de l’Etat par rapport à ce « New Space qui est en train de se construire beaucoup plus vite qu’on ne le croyait ».



Alors que l'espace est devenu le terrain de conquête de nouvelles puissances et d'entreprises privées, comme SpaceX ou Blue Origin, Emmanuel Macron espère voir la France « ... prendre part à l'aventure spatiale ».

« Un new space est en train de se construire », estime le Président Macron. « Le monde que l'on pensait impossible est en train d'arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pensait ».



Bien que le Président n’ait rien dit sur le montant financier évolue au spatial, des sources bien informées pensent que celui-ci devrait tourner autour de 1,5 Mds d’euros dont la moitié destinée à des projets menés par les acteurs du « new space ».



A eux deux, ces deux événements montrent bien que le Tourisme Spatial n'est pas une lubie de quelques milliardaires, mais a bien sa place dans l’industrie de la conquête spatiale qui selon Morgan Stanley pourrait générer plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2040, contre 350 milliards actuellement.