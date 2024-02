Toute l’authenticité de la Grèce avec CFC Croisières Une odyssée hellénique au départ de Marseille et de Crète à bord de Renaissance en septembre et octobre 2024.

Renaissance propose à ses passagers de voguer dans le sillage d’Ulysse, célèbre héros de la mythologie, afin de découvrir les joyaux de la Grèce, des incontournables paysages de carte postale de Santorin et Mykonos aux traditions insulaires les plus authentiques de Kos, Patmos et Milos, sans oublier le riche passé du centre historique d’Athènes, qui a vu naître la démocratie.



Les départs auront lieu depuis la Crète (Héraklion et Souda, port de La Canée) pour des croisières de 7 nuits en septembre et octobre 2024, puis de Marseille pour un voyage exceptionnel de 14 nuits du 20 octobre au 3 novembre 2024. Chacune de ces croisières aura lieu dans un environnement 100% francophone, à bord de Renaissance, navire intime et élégant à l’équipage attentionné. Les passagers profiteront du calme et de la sérénité au départ de Marseille, tandis que les croisières au départ de Crète annoncent une ambiance festive et conviviale, dans une cadre tout aussi enveloppant.



CFC Croisières a créé 2 itinéraires en 5 dates afin de parcourir les trésors de la Grèce, au départ de Marseille pour une croisière de 14 nuits et de Crète pour des croisières de 7 nuits. Des paysages incontournables allant du coucher de soleil sur la caldeira de Santorin aux célèbres moulins de Mykonos, jusqu’à une immersion approfondie au cœur des traditions millénaires des îles de Kos, Milos et Patmos, ces voyages exceptionnels vous offriront un regard authentique sur cette destination fascinante.



Mythes et Paysages de la Grèce Renaissance embarque ses passagers en Crète (Héraklion ou Souda, proche de La Canée, selon, la date), pour une immersion d’une semaine dans les paysages fascinants de la Grèce, toiles de fond des plus célèbres histoires de la mythologie. La première escale aura lieu sur l’île de Rhodes, plus grande île de l’archipel du Dodécanèse, notamment connue pour son colosse, qui fut l’une des Sept Merveilles du monde antique. Les croisiéristes profiteront des plages paradisiaques de l’île de Kos avant de se rendre à Mykonos, célèbre pour ses charmants moulins, symboles des Cyclades. Le voyage se poursuivra au cœur du berceau de la démocratie à Athènes, entre l’acropole et le quartier pittoresque de la Pláka. Cette odyssée unique terminera en beauté dans l’époustouflante caldeira de Santorin, avant de regagner la Crète.



Odyssée Homérique L’odyssée de Renaissance dans les îles grecques partira de Marseille le 20 octobre 2024 pour 14 nuits et retracera le périple d’Ulysse. D’Athènes, berceau de la Grèce Antique qui a vu naître la fameuse épopée, à Mykonos, où se trouve l’un des plus anciens musées d’archéologie du pays, les passagers ne resteront pas de marbre devant tant de splendeurs. L’itinéraire s’invitera également à Rhodes, offrant l’occasion de visiter l’incroyable acropole surplombant la petite ville de Lindos et la mer. N’oublions pas le point d’orgue de ce voyage, marqué par l’authenticité et le charme des îles de Patmos et de Milos, avant de rejoindre l’époustouflante caldeira de Santorin, notamment célèbre pour ses couchers de soleil uniques sur le village d’Oia. Enfin, le voyage se poursuivra au cœur de l’Odyssée d’Homère à Messine, en Sicile, dans laquelle Ulysse doit passer le détroit entre les deux monstres Charybde et Scylla.



Départs et tarification Mythes et Paysages de la Grèce : Croisières de 8 jours / 7 nuits au départ de Crète (Héraklion ou Souda, port de La Canée) les 14, 21, 28 septembre et 5 octobre 2024.

Tarifs à partir de 1 283 € par personne en cabine intérieure, en occupation double.



Odyssée Homérique : Croisière de 15 jours / 14 nuits au départ de Marseille le 20 octobre 2024.

Tarifs à partir de 2 198 € par personne en cabine intérieure



