Travel Europe : "Nous risquons de perdre au moins 65 % de notre chiffre d’affaires..."

TourMaG.com:Travel Europe fonctionne-t-il aujourd’hui à effectif complet?



Helmut Gschwentner : "Comme la plupart des opérateurs de notre secteur nous fonctionnons encore avec le système du chômage technique pour l’instant.



Les activités reprennent progressivement et nous sommes de plus en plus nombreux au bureau.



L’effectif de l’entreprise reste toujours de 125 personnes en Autriche et 80 dans nos 16 filiales européennes."



TourMaG.com - En avril, vous avez fait le pari de l’automne pour la reprise. Mais ça pourrait finalement arriver beaucoup plus vite que prévu ?



Helmut Gschwentner :"Nous sommes le spécialiste des voyages en Europe. Les frontières des pays européens seront les premières à s'ouvrir. Le démarrage a commencé doucement en juin pour les pays d' Europe centrale, la Croatie, La Corse, Madère et le Portugal continental.



Nous espérons que les autres destinations suivront rapidement."



TourMaG.com :Travel Europe a proposé à ses clients en mai de réserver pour des séjours et circuits en 2021 sans frais d’annulation 62 jours avant le départ. Cette initiative de votre part a t elle permis de faire bouger le marché?



Helmut Gschwentner : "Actuellement les clients se posent des questions et ne savent probablement pas s’il peuvent déjà recommencer à voyager en dehors de la France.



Pour faciliter les réservations à nos partenaires nous offrons le maximum de flexibilité. Les clients de Travel Europe ont la possibilité d’annuler leurs dossiers chez nous jusqu’à 62 jours avant le départ, donc il peuvent programmer et vendre sans risque."