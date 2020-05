Travel Europe : pas de frais d'annulation pour les groupes jusqu'à 62 jours avant le départ

Travel Europe met le cap sur 2021.



Le tour opérateur autrichien prépare un plan de relance et de promotion de ses destinations en coopération avec ses partenaires locaux et offices du tourisme. Avec plus de 650 départs garantis depuis 16 aéroports français, le voyagiste est déjà en ordre de marche pour 2021.



Travel Europe propose à ses clients des réglementations adaptées aux circonstances ainsi que des conditions de réservation aménagées pour 2021 :



- Il sera désormais possible de procéder à des annulations de groupes entiers sans frais jusqu’à 62 jours avant le départ.



- Travel Europe travaille à l’élaboration d’un plan d’hygiène strict en coopération avec l’ensemble de ses prestataires, qui devra être appliqué par tous les groupes en tenant compte des réglementations locales. À titre d’exemple, le système d’audiophones très estimé du voyagiste assure un confort d’écoute pendant les visites guidées et permet aux visiteurs de suivre les explications du guide tout en maintenant une distance de sécurité.