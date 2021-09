Travel-Insight : Emmanuelle Winter nommée directrice des relations publiques et trade

Travel-Insight vient de recruter Emmanuelle Winter en tant que directrice des relations publiques, afin d'accompagner " l’agence dans son développement ", indique Travel-Insight dans un communiqué.



Elle sera en charge des relations presse (presse, radio, TV, web…) et des relations avec l’industrie touristique (partenariats, formations, challenge de ventes).



Emmanuelle Winter reste toutefois liée au Canada avec GVQ Canada / Vacances Air Canada par GVQ (pour re-voyager dès le 7 septembre), à Terres de Seine (pour une virée le long de la Seine entre Conflans-Ste-Honorine et Moisson), à Ze-Camping pour parler plein air au camping… mais aussi Lazuli Dahabiehs et ses voyages sur le Nil.



Avec ses années d’expériences en France et à l’étranger, son arrivée doit permettre à l'agence de proposer " une palette de services complète aux destinations et acteurs du tourisme, et de garantir le succès d’une communication ciblée en France et en Europe ".