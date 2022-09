Julien Khelif (ex-APST) rejoint l’agence Travel-Insight

Julien Khelif est nommé Directeur Administratif et Financier Travel-Insight.



Après de nombreuses expériences en cabinet de fusion-acquisition et stratégie d’entreprises, Julien Khelif rejoint l’APST en tant que fondé de pouvoir (Secrétaire général adjoint) pendant plus de 10 ans.



"Son expertise tant administrative que financière, et sa connaissance de l’industrie du Tourisme seront mises à profit au sein de Travel-Insight.



Julien accompagnera Célia Tichadelle et Stanislas Lucien, co-fondateurs de l’agence, sur tous les sujets relatifs à l’administration et la bonne gestion de l’agence. Célia reste à la direction opérationnelle de l’agence et la gestion des campagnes de communication de tous ses partenaires, Stanislas se concentre sur le développement, les stratégies et missions de branding."