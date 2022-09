TravelCamp Sud lance son appel à candidatures

"Que leur innovation soit technologique, de service ou d’usage, une attention particulière sera accordée aux projets s’inscrivant dans une dynamique de développement durable - mobilité et gestion des flux, gestion des ressources et des déchets, etc - et à ceux qui feront la part belle à l’expérience client"

Le challengeest de retour de janvier à février 2023 pour sa 3ème édition.Cet évènement financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur offre l’opportunité de remporter un programme d’incubation au sein de Provence Travel Innovation ou LINKEUS Incubation.Ces deux programmes sont dédiés aux projets touristiques et événementiels innovants.Pour y participer, les porteurs de projets de tout profil - dirigeant, étudiant, start-upper - doivent candidaterminuit sur le site www.travelcampsud.fr. A l’issue de l’appel à candidatures,indique un communiqué de presse.