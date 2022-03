L'ESCAET et le Campus Sud des Métiers lancent un bachelor "Manager de projet tourisme et voyages"

Concrètement, la nouvelle formation prendra son envol à la rentrée prochaine, en octobre 2022.



Le programme Bachelor "Manager de projet tourisme et voyages" forme aux métiers de la gestion de projet appliquée aux entreprises du secteur de l’industrie du tourisme et des voyages.



Il permet de coordonner des projets dans les secteurs du tourisme de loisirs : tour-opérateur, agence réceptive, agences de voyages mais aussi du voyage d’affaires, de l’événementiel, des mobilités, de l’hébergement, de l’innovation et du tourisme institutionnel.



Le programme se déroulera sur 1 an (octobre à octobre) à travers 455 h de formation avec un format de 5 jours par mois discontinus en formation alternée avec des périodes en entreprises (contrat d'apprentissage).



Pour postuler les candidats doivent être titulaires d’un bac+2 ou d’un titre homologué de Niveau 5. L'enseignement sera ainsi mutualisé et réparti entre Nice et Aix-en-Provence et digitalisé grâce notamment à la plateforme mise en place par l'ESCAET.



Apprentissage en autonomie, organisation de Masterclasses (accessibles en live et en replay), de moments de partages et d’échanges privilégiés avec des experts et intervenants professionnels... seront autant de temps forts mis en place au cours de la formation.



Pour accompagner ce lancement, le Campus Sud des Métiers recherche également des entreprises partenaires susceptibles de proposer des contrats d'apprentissage aux étudiants.