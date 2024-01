Trenitalia et Ector unis pour offrir un nouveau service Un service de voiturier en gare

Les deux groupes Trenitalia et Ector s'associent pour proposer un tout nouveau service de voiturier en gare qui améliore le confort des voyageurs.



collaboration vise à simplifier le voyage des passagers en leur offrant un service de qualité et un rapport qualité-prix performant.



Fini le stress à l'arrivée en gare, grâce à la solution proposée par Ector.



Découvrez la nouveauté Ector.

Une service de voiturier pour plus de confort voyageurs en quête de simplicité et de confort. De plus, les tarifs sont en moyenne 30% moins chers que les parkings à proximité des gares.



Pour découvrir cette offre, les clients Trenitalia bénéficient de 15€ de réduction lors de leur première réservation



Ector, leader du service de voiturier en gare et aéroport, est engagé depuis 10 ans dans la mobilité douce. Cette alliance avec Trenitalia renforce leur mission commune de rendre les déplacements plus durables et pratiques.



« Pour Trenitalia, la satisfaction et le confort de nos passagers sont au cœur de notre engagement quotidien. En s'associant à Ector, nous renforçons notre détermination à fluidifier leur voyage à chaque étape. Nous croyons fermement que chaque détail compte, du stationnement à la gare jusqu'à l'arrivée à destination. Ce partenariat illustre notre volonté de proposer un voyage serein à nos clients » précise Marco CAPOSCIUTTI, Président de Trenitalia France.



« Notre partenariat avec Trenitalia marque une étape majeure dans notre engagement en faveur de la mobilité douce. Depuis 10 ans, nous œuvrons pour répondre aux besoins, en constante évolution, des voyageurs. Nous sommes convaincus que cette alliance renforce notre mission commune de rendre les déplacements plus durables et pratiques » indique Florentine Poncelet, Directrice Stratégique d’Ector.

Un partenariat au cœur des priorités de Trenitalia facilitation du processus de stationnement pour optimiser l'expérience de voyage de ses passagers. Cette collaboration avec Ector permet à Trenitalia de proposer ponctualité, flexibilité, rapport qualité-prix et confort à ses passagers. Ce partenariat démontre l'engagement continu de Trenitalia en faveur de l'intermodalité et de l'amélioration de l'expérience de voyage.



Pour réserver leur voiturier Ector, les voyageurs peuvent se rendre sur le site internet de Trenitalia dans la rubrique "SERVICE AUTOUR DU VOYAGE". Il leur suffit de spécifier leur lieu de départ et d'arrivée pour réaliser une réservation. Le jour-J, à la gare de Paris Gare de Lyon ou de Lyon Part-Dieu, les passagers peuvent se rendre au dépose-minute où un voiturier d'Ector prend en charge leur véhicule et le stationne dans un parking privé et sécurisé. Le voiturier effectue également un état des lieux de la voiture pour assurer une prise en charge sécurisée. Au retour, le voiturier suit en temps réel l'heure d'arrivée du train pour que la voiture soit prête et garée au même point de rendez-vous.



Cette initiative vise à offrir aux voyageurs une expérience sans encombre, simplifiant chaque étape de leur parcours avec Trenitalia. Le service Ector est également disponible dans d'autres villes françaises telles que Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice, Marseille et Aix-en-Provence.



Cette collaboration entre Trenitalia et Ector permet aux voyageurs de bénéficier d'un service de voiturier en gare, simplifiant ainsi leur voyage. Trenitalia met tout en œuvre pour faciliter le voyage de ses passagers en offrant ponctualité, flexibilité, rapport qualité-prix et confort. Ce partenariat renforce l'engagement de Trenitalia en faveur de l'intermodalité et de l'amélioration de l'expérience de voyage. Ector, de son côté, continue de proposer une solution pratique et flexible pour faciliter l'accès aux gares et aux aéroports.

A propos de Trenitalia Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne présente dans 5 pays en Europe. Elle opère quotidiennement environ 10 000 trains et transporte plus d'1 milliard de voyageurs chaque année. Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son offre de train à grande vitesse vient compléter l'offre existante sur la ligne Paris-Milan et sur la ligne Paris-Lyon.



A propos de Ector solution pratique et flexible pour rejoindre les grands hubs de mobilité. Présent sur près de 25 sites en France et à l'étranger, Ector ambitionne de devenir la solution de parking de référence pour les particuliers et les professionnels.

Ector est le leader français du service de parking avec accueil voiturier en gare et aéroport. Fondé en 2013, Ector propose unepour rejoindre les grands hubs de mobilité. Présent sur près de 25 sites en France et à l'étranger, Ector ambitionne de devenir la solution de parking de référence pour les particuliers et les professionnels.

