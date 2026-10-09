Tristan Daube : (TravelAssist.io) : "2027 sera consacrée à l'internationalisation" Tristan Daube, rédacteur en chef du Membership Club

TravelAssist.io monte en puissance. Malgré une année chahutée par le contexte géopolitique et les incertitudes autour du pouvoir d’achat, l’acquisition de grands comptes a permis à l’entreprise de maintenir le cap. Tristan Daube, fondateur et président de TravelAssist.io, revient pour TourMaG sur ses ambitions et ses perspectives de croissance pour 2027.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 12 Octobre 2026 à 07:00

TourMaG - En quelques mots, à quoi sert TravelAssist ?







L'objectif est de permettre aux opérateurs de garder le lien avec leurs clients tout au long du séjour.



TourMaG - Vous intervenez donc dès la veille du départ ?



Tristan Daube : Oui. Nous partons du principe que nos clients doivent pouvoir se concentrer sur leur activité, notamment sur la vente, et ne pas avoir à gérer le stress lié au voyage de leurs clients.



Dès la veille du départ, nous répondons donc à toutes les sollicitations des voyageurs. Ils peuvent avoir des questions sur l'aéroport, le vol, le passeport, les bagages… Ils sont souvent stressés à l'approche du départ.



Notre rôle est d'assurer la continuité de l'agent de voyage, en marque blanche. Nous sommes nous-mêmes opérateurs de voyage. Nous souhaitons donc partager cette responsabilité pleine et entière pour qu'ils puissent se reposer sur nous et se concentrer sur ce qui est le plus important : accompagner leurs clients avant la vente. Tristan Daube : TravelAssist.io est une offre de services embarquée pour les opérateurs de voyage. Elle permet d’accompagner leurs clients de la veille du départ jusqu'à leur retour, en intégrant notamment l’ensemble des documents de voyage.L'objectif est de permettre aux opérateurs de garder le lien avec leurs clients tout au long du séjour.Oui. Nous partons du principe que nos clients doivent pouvoir se concentrer sur leur activité, notamment sur la vente, et ne pas avoir à gérer le stress lié au voyage de leurs clients.Dès la veille du départ, nous répondons donc à toutes les sollicitations des voyageurs. Ils peuvent avoir des questions sur l'aéroport, le vol, le passeport, les bagages… Ils sont souvent stressés à l'approche du départ.Notre rôle est d'assurer la continuité de l'agent de voyage, en marque blanche. Nous sommes nous-mêmes opérateurs de voyage. Nous souhaitons donc partager cette responsabilité pleine et entière pour qu'ils puissent se reposer sur nous et se concentrer sur ce qui est le plus important : accompagner leurs clients avant la vente.

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Tristan Daube : Il ne nous appelle pas directement. Nous mettons à sa disposition une application. Pour certains grands comptes, elle est entièrement en marque blanche.



Pour d'autres, nous avons créé notre propre marque, Genius Travel, accessible sur les différents app stores.



Nous sommes aujourd'hui connectés à plusieurs systèmes, notamment Orchestra, MB3M ou Viacsoft. Cela simplifie l'intégration du service puisque nous recevons toutes les informations relatives au voyage, y compris les documents que le voyageur retrouvera dans l'application.



Sept jours avant le départ, le voyageur reçoit une information lui indiquant qu'il peut accéder à l'ensemble de ces éléments. Il entre alors dans l'application mais reste en contact avec son agent de voyage puisque nos agents deviennent accessibles 24 heures avant le départ.



En général, la première chose que nous faisons est de l'accompagner dans l'enregistrement de son vol.



TourMaG - Et lorsqu'un problème survient pendant le voyage, jusqu'où va votre capacité d'intervention ?



Tristant Daube : Dans l'absolu, nous avons la main sur le dossier. Mais nous ne sommes pas ceux qui l'avons produit. Nous avons accès aux différentes parties prenantes et, dans certains cas, à l'ensemble des actions techniques.



Notre objectif est simple : puisqu'on nous a confié un client, nous devons faire en sorte qu'il passe de bonnes vacances.



Pour cela, nous utilisons tous les moyens qui nous sont donnés par notre client, mais aussi notre expertise et notre capacité d'analyse pour répondre aux attentes du voyageur, quelle que soit la situation.



TourMaG - Prenons l'exemple d'une annulation de vol. Que pouvez-vous faire concrètement ?



Tristan Daube : L'idée est de donner des tips au voyageur face au chef d'escale. Dans ce type de situation, chaque minute compte.



Nous allons essayer de lui fournir toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse rapidement défendre sa situation auprès du chef d'escale, comme les autres voyageurs confrontés à un problème d'acheminement ou à un incident technique.



Très souvent, le chef d'escale va expliquer qu'il n'y a pas de vol avant le lendemain soir. De notre côté, nous allons vérifier les possibilités auprès de la compagnie, notamment les places encore disponibles, avant même qu'on dise au voyageur que ce n'est pas possible.



Nous pouvons parfois aller jusqu'au code de vente, ce qui permet de comprendre que nous avons déjà identifié des solutions.



Bien entendu, cela se fait également en concertation avec le client, car plusieurs alternatives peuvent être envisageables. Il y a aussi les situations de no-show. Dans ce cas, la responsabilité revient au voyageur et nous allons l'accompagner pour qu'il puisse trouver la meilleure manière de poursuivre son voyage.



L'objectif reste toujours le même : lui permettre de vivre son rêve et de passer ses vacances le plus sereinement possible.



TourMaG - Autre situation : un voyageur arrive dans un hôtel qui ne correspond pas à ce qu'il pensait avoir réservé. Comment intervenez-vous ?



Tristan Daube : La première chose est de comprendre précisément ce qui se passe : quelle est la déception et pourquoi le client est déçu ?



Nous prenons ensuite contact avec l'hôtel et partageons la déception du client. Certains voyageurs ont parfois du mal à aller directement voir l'hôtel pour exprimer leur problème.



Nous essayons donc de mettre du sens dans la situation. Nous connaissons également les problématiques des hébergeurs : leur intérêt est évidemment que les chambres soient occupées. Il faut donc essayer de concilier l'ensemble de ces éléments.



Très souvent, il s'agit de trouver un consensus : un accès au spa, un cocktail, un geste commercial ou un autre service.



Mais certaines situations nécessitent des mesures plus importantes. Nous avons encore eu récemment le cas d'un hôtel qui n'avait manifestement pas réalisé les investissements attendus par notre client. Le voyageur nous a transmis des photos qui montraient clairement la situation.



Nos équipes ont échangé avec l'hébergeur, le DMC et notre donneur d'ordre. En une heure et demie, nous avons trouvé une solution ensemble.



Le soir même, avant 22 heures, les clients étaient relogés dans un autre hôtel. C'est exactement le rôle de TravelAssist : permettre au voyageur de retrouver rapidement le sourire et de se concentrer à nouveau sur ses vacances.



TourMaG - Au-delà des problèmes, vous gérez également des demandes plus « douces » ?



Tristan Daube : Oui. C'est une partie importante de notre activité.



Les voyageurs peuvent nous demander de les aider à trouver un bon restaurant, organiser une activité ou préparer une surprise. Lorsqu'une famille nous indique que c'est l'anniversaire de leur fille, par exemple, nos équipes vont souhaiter son anniversaire.



Nous accompagnons aussi des demandes en mariage, des petites surprises du quotidien ou encore des activités que le voyageur n'aurait peut-être pas osé faire seul.



C'est une manière de prolonger le rôle de l'agent de voyage. Celui-ci a conseillé le client en amont et préparé son voyage. Nous sommes là pour conseiller et interagir immédiatement lorsqu'il se passe quelque chose, qu'il s'agisse d'un problème ou, au contraire, d'une belle occasion.

"Le monde du voyage est en train d'entrer dans la relation client" TourMaG - Vous constatez donc que la prise en charge rapide limite l'ampleur des litiges ?



Tristant Daube : C'est avant tout une question de transparence et d'honnêteté intellectuelle.



Lorsqu'un professionnel accepte de se remettre en cause, écoute son client et essaie de donner du sens à une situation, cela change beaucoup de choses. Le voyage comporte aussi des aléas qui ne sont imputables ni au producteur ni au distributeur.



Notre rôle est d'accompagner le voyageur lorsqu'il sort de chez lui et part à l'aventure.



Nous constatons deux choses. Premièrement, neuf fois sur dix, lorsqu'il y a un mécontentement à l'arrivée et qu'il n'y a aucune interaction, celui-ci va prendre de l'ampleur pendant tout le voyage.



Toute la semaine, le voyageur et éventuellement sa famille vont penser au problème, ce qui peut gâcher leurs vacances.



Notre objectif est donc de prendre immédiatement en compte les causes racines, d'échanger avec le voyageur et de trouver une solution qui lui permette de penser aux jours suivants plutôt qu'au problème qu'il vient de rencontrer.



Plus de 70% des voyageurs qui nous contactent pour une problématique de déception restent ensuite en contact avec nous pour discuter de la manière d'améliorer leur voyage.



C'est très intéressant car cela signifie que nous avons donné du sens, trouvé une solution et qu'ils voient ensuite l'intérêt d'avoir un compagnon de voyage capable de les aider au quotidien.



TourMaG - Que révèle cette montée en puissance de la conciergerie sur l'évolution du marché ?



Tristan Daube : Le monde du voyage est en train d'entrer dans la relation client. La stratégie client devient un véritable sujet.



Le coût d'acquisition est évidemment un élément important. Le marché du voyage arrive à maturité. On voit plusieurs professionnels chercher à concentrer le marché et, parallèlement, chacun cherche à conquérir des clients qui voyagent loin et disposent de budgets conséquents, car c'est là que se trouve la valeur.



L'enjeu est aussi de faire en sorte que les clients de demain comprennent qu'on prend soin d'eux et qu'on leur apporte une manière différente de voyager, en limitant les aléas et en proposant de nouveaux services.



On apporte finalement une expérience et une relation différentes.

"Tous les opérateurs de voyage peuvent potentiellement être nos clients." TourMaG - Quel est le profil des opérateurs qui travaillent avec TravelAssist ?



Tristan Daube : Tous les opérateurs de voyage peuvent potentiellement être nos clients.



Nous travaillons aussi bien avec de grands groupes comme TUI, dans différentes typologies de voyages, qu'avec la grande distribution comme Carrefour Voyages, avec laquelle nous accompagnons les voyageurs sur certaines les créations Carrefour.



Nous travaillons également directement avec plus de 600 agences individuelles en France, qu'elles soient indépendantes ou intégrées à un réseau.



Nous collaborons aussi avec plusieurs tour-opérateurs qui cherchent à mieux connaître les voyageurs de demain et qui prennent conscience de l'importance du service.



Demain, le service fera la différence. Lorsqu'une marque est apposée sur un voyage, elle doit véhiculer une image positive et donner envie de voyager, tout en apportant sérieux et professionnalisme.



TourMaG - Quel est le coût de TravelAssist pour un opérateur ?



Tristan Daube : En moyenne, TravelAssist se situe entre 4 et 5 euros par jour et par dossier. Il faut donc compter, hors taxes, entre 30 et 35 euros, avec un maximum d'environ 40 euros pour une semaine de voyage.



En moyenne, une agence réalise entre 1,56 et 1,58 de marge.



Les chefs d'entreprise choisissent ensuite la manière dont ils souhaitent intégrer ce service. Certains décident de l'offrir, même s'il est réintégré d'une manière ou d'une autre dans le prix du dossier. D'autres le proposent en option et le mettent en avant.



Nous travaillons notamment avec un célèbre distributeur en ligne spécialisé dans les offres de dernière minute qui propose notre service en option à un euro, alors même qu'il est déjà intégré dans le prix.



Cela permet au client de se dire qu'il a payé pour ce service et donc de l'utiliser. Cela lui permet aussi de découvrir une expérience qu'il ne connaissait pas.



TourMaG - Vos concierges sont-ils exclusivement humains ? Comment travaillez-vous avec l'IA ?



Tristan Daube : L'intelligence artificielle est intrinsèquement présente dans toutes les infrastructures techniques de Travel Assist, mais jamais personne d'autre qu'un être humain n'interagit avec le voyageur.



Cela nous paraît extrêmement important. Le voyage a été produit par des humains, il est vécu par des humains et nous devons donc accompagner les voyageurs avec un interlocuteur humain capable de faire preuve de patience, de discernement et d'apporter du sens à une situation.



Nos équipes de conciergerie sont disponibles 24 heures sur 24. En moyenne, nous répondons à plus de 90% des sollicitations en moins d'une minute.



Toute la technologie est là pour rendre nos équipes plus expertes, plus fortes et plus efficaces.



On peut imaginer Travel Assist comme une équipe qui accompagne en permanence le voyageur en arrière-plan. Nous sommes présents sur la marque du client et nous faisons tout pour être attentifs, limiter les difficultés et permettre aux voyageurs de passer de bonnes vacances.

"L'année prochaine sera notamment consacrée à l'internationalisation" TourMaG - Quel bilan tirez-vous de 2026, une année compliquée pour les opérateurs ?



Tristan Daube : 2026 a également été une année compliquée pour nous, avec une situation assez paradoxale.



TravelAssist évolue chaque année et nous allons probablement terminer avec un chiffre d'affaires supérieur de plus de 70% à celui de l'année dernière, notamment parce que de nouveaux grands comptes nous ont rejoints.



Mais si nous regardons l'ensemble de nos clients, nous avons enregistré une baisse très importante par rapport aux prévisions établies début février, avant les problèmes survenus au Moyen-Orient.



Nous sommes autour de 35 à 40% en dessous des projections que nous avions faites.



L'arrivée de grands comptes permet donc d'atténuer fortement cet impact. Nous pensions néanmoins avoir une activité beaucoup plus importante cette année.



TourMaG - Quelles sont vos ambitions pour 2027 ?



Tristan Daube : Nous avons beaucoup de projets. Nous échangeons actuellement avec de nombreux acteurs du marché qui deviennent de plus en plus intéressés par les services que nous proposons.



Nous apportons également davantage d'expertise grâce à nos outils, qui nous permettent de réaliser des analyses et des audits sur l'ensemble de la chaîne de production. Nous devenons aussi plus performants dans notre manière d'interagir avec les voyageurs.



Ces trois pans nous permettent d'adapter nos services à de très gros volumes et de nous inscrire dans une logique industrielle à l'échelle internationale.



L'année prochaine sera notamment consacrée à l'internationalisation. Nous préparons des tests aux États-Unis et nous discutons avec un important tour-opérateur en Espagne. Des pilotes sont actuellement en cours.



Nous espérons qu'ils permettront d'accélérer un développement qui a été moins visible que prévu cette année.



Nous restons évidemment attentifs au contexte économique et politique. Une année d'élection présidentielle est toujours particulière : les consommateurs peuvent se demander s'ils vont partir en vacances ou non.



Mais nous avons peut-être un peu plus de chance que d'autres parce que TravelAssist commence à être davantage connu. Nos équipes travaillent très bien et nos outils se développent.



Nous gagnons aujourd'hui de nouveaux clients davantage par le bouche-à-oreille que grâce à nos budgets marketing.

TourMaG - Quels nouveaux marchés souhaitez-vous également adresser ?



Tristan Daube : Nous travaillons aujourd'hui avec des individuels, dans le loisir, mais aussi sur des problématiques corporates, avec l'accompagnement de voyageurs en déplacement.



Nous développons également l'accompagnement des groupes. Nous intervenons notamment sur des groupes scolaires et sur certains montages réalisés en partenariat avec des réseaux et des donneurs d'ordre.



Nous accompagnons aussi des GIR et des groupes de type CSE.



Notre approche consiste à adapter nos outils aux enjeux de chaque problématique, avec différents « tiroirs » selon les besoins : individuel, professionnel ou groupe.



Pour les groupistes, nous pouvons également adapter notre accompagnement aux différentes typologies de voyages.



Nous sommes encore au début de cette accélération et ces activités vont continuer à se développer en 2027.



L'ensemble de ces opportunités constitue aujourd'hui la carte de développement que nous souhaitons déployer dans les mois et les années à venir.

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