TravelAssist : la start-up qui tire parti du chaos dans l'aérien !

Comme quoi dans toute crise, il existe des opportunités.



Et le patron de TravelAssist n'entend pas s'arrêter là. Il travaille sur la suite en essayant de détecter les besoins des agents de voyages et des voyageurs.



" Nous travaillons aussi sur de nouvelles fonctionnalités, comme de permettre aux voyageurs de nous transmettre en temps réel leur position GPS ou d'incorporer un Panic Bouton, permettant d'appeler immédiatement nos services, " nous dévoile en avant-première l'entrepreneur.



Des discussions sont aussi en cours avec des assureurs pour faciliter les dédommagements et prises en charge.



De plus ses équipes de R&D réfléchissent aussi avec des laboratoires de recherches sur la sémantique et l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs le fait d'être en relation avec des chercheurs universitaires a permis à la start-up de décrocher le label : French Tech Seed.



C'est un fonds d'Etat doté de 400 millions d’euros visant à encourager les business angels à financer les jeunes startups de la deep tech. L'aide accordée à hauteur de 250 000 euros à TravelAssist prend la forme d'obligations convertibles émises par la BPI.



Une aide qui a complété, la dernière levée de fonds auprès d'investisseurs privés (500 000 euros avec la BPI), et qui permet Tristant Daube de voir venir. Dorénavant, il est question de croissance et de contrats clients.



" L'objectif est d'accélérer notre chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant l'activité était limitée, maintenant les niveaux de croissance sont exponentiels, " se félicite le membre des EDV.



Actuellement 400 voyageurs bénéficient de l'assistance de la start-up chaque semaine. Ils pourraient être bientôt 10 fois plus, dans quelques semaines. C'est du moins l'un des objectifs fixés.



En attendant, il va falloir passer une saison estivale affreuse du point de vue opérationnel.



" Nous avons beaucoup plus de pertes de bagages qu'à l'accoutumée. Nous enregistrons aussi des plaintes concernant le niveau de service dans l'hébergement, puis vous ajoutez de nombreux retards de vols.



Et ça va être de pire en pire, " présume Tristan Daube.



D'ores et déjà, 30% des demandes concernent des clients bloqués dans les aéroports. Ils se retrouvent alors dans l'incapacité de pouvoir prendre leur avion ou escale, à cause de structures de sécurité insuffisante créant de véritables goulets d'étranglement.