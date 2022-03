Voyage : les applications sont de nouveau plébiscitées !

Alors que les applications dans le tourisme avaient tendance à perdre en influence, l'utilisation des logiciels des OTA n'a jamais pris jamais pris ce tournant.



Avec la crise, les voyageurs ont non seulement encore plus téléchargé , mais aussi utilisés les applications ds agences de voyages en ligne.



" Il ne s'agit pas de dire que les réservations n'ont pas diminué substantiellement, mais l'utilisation de ces applications a en fait augmenté dramatiquement une fois que la pandémie s'est installée, " explique Apptopia.



Les utilisateurs ont eu besoin de ces outils pour annuler, ajuster et avoir des informations à destination.



Si Expedia domine la présence des acteurs du voyage sur mobile aux Etats-Unis, Hopper a connu une croissance express. En effet, l'entreprise est passée de 5,3 millions de téléchargements à plus de 15 millions, en l'espace d'une année.



L'agence de voyages en ligne Hopper a lancé une série de produits produits fintech, dont le gel des prix, l'annulation pour n'importe quelle raison, la garantie de garantie d'interruption de vol, etc.



" Aujourd'hui, environ 50 % des revenus de l'entreprise de la société proviennent de ces produits fintech, et en moyenne, les clients achètent environ deux produits fintech pour chaque voyage qu'ils réservent.



En janvier 2022, Hopper a lancé Homes. Homes est sa version de locations de vacances à court terme," explique le communiqué de presse.



Ce n'est pas tout, car l'hôtellerie a aussi connu le même phénomène avec surtout une envolée de l'usage des applications (les sessions

utilisateurs ont augmenté de 34 %) pendant que les téléchargements ont baissé de 3 % en 2021.



l'aérien n'est pas en reste, car le secteur sort de la crise avec des logiciels qui ont diversifié leurs usages.



Dorénavant les applications permettent de stocker des documents, elles sont devenues des centres de ressources pour les protocoles/restrictions, les avoirs et bons se sont presque transformés en moyen de paiement.